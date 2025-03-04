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Posted 4 марта, 16:52

Published 4 марта, 16:52

Modified 4 марта, 16:54

Updated 4 марта, 16:54

Глобальное потепление может привести к «ледовым цунами» в Ростовской области

Глобальное потепление может привести к «ледовым цунами» в Ростовской области

4 марта 2025, 16:52
Фото: 1MI.
Стало известно, к каким опасным явлениям могут привели изменения климата в Азовском море. Об этом рассказали ученые Азово-Черноморского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО».

По данным специалистов, средние значения температуры воздуха у берегов Азовского моря в период с 1976 по 2024 годы повышались со скоростью +0,06 градусов в год, а воды — 0,05 градусов.

Кроме того, сдвинулись даты, когда вода прогревается до плюсовых значений. Сейчас гидрологическая весна на Азовском море начинается на две недели раньше, чем обычно.

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Потепление привело к изменениям режима формирования льда. Так, с начала века выросла вероятность возникновения опасных природных явлений. Одним из них стало «ледовое цунами».

Данное явление зафиксировали в Таганроге в феврале 2025 года. О том, как выглядит «ледовое цунами» и к чему оно привело, рассказала RostovGazeta.

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#Милана Белкина#Наука#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ученые#Азовское море#Море#Происшествия
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