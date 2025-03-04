Глобальное потепление может привести к «ледовым цунами» в Ростовской области

Posted 4 марта, 16:52
Published 4 марта, 16:52
Modified 4 марта, 16:54
Updated 4 марта, 16:54
По данным специалистов, средние значения температуры воздуха у берегов Азовского моря в период с 1976 по 2024 годы повышались со скоростью +0,06 градусов в год, а воды — 0,05 градусов.
Кроме того, сдвинулись даты, когда вода прогревается до плюсовых значений. Сейчас гидрологическая весна на Азовском море начинается на две недели раньше, чем обычно.
Потепление привело к изменениям режима формирования льда. Так, с начала века выросла вероятность возникновения опасных природных явлений. Одним из них стало «ледовое цунами».
Данное явление зафиксировали в Таганроге в феврале 2025 года. О том, как выглядит «ледовое цунами» и к чему оно привело, рассказала RostovGazeta.