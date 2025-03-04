«Говорить — не значит делать»: ростовчане требуют отремонтировать «убитые» дороги

Posted 4 марта, 10:43
Published 4 марта, 10:43
Modified 4 марта, 10:45
Updated 4 марта, 10:45
Слюсарь рассказал о грандиозном проекте, в рамках которого в Ростовской области будет отремонтировано 219 дорог общей протяженностью в 398 километров. Примечательно, что местные жители не обрадовались, а посчитали, что это очередное обещание, которое не будет воплощено в жизнь: «Говорить — не значит делать».
«Как бы этот проект не был копией предыдущего — „Качественные дороги“, делали и ничего не изменилось», — считает горожанин.
«Просьба расширить Щепкинское шоссе. Узкая дорога, грязь на дороге, ямы, кочки, разметки нет, деревья нависают над дорогой, поток транспорта большой — все вышеуказанное провоцирует ДТП», — рассказал дончанин.
«Хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на улицу Александровский спуск. Асфальт присутствует на 10% всей улицы. Это не ямы, это лунные кратеры!», — высказалась местная жительница.
«Уважаемый губернатор! Я не знаю, по каким дорогам ездите вы, а мы вынуждены ехать по Сарьяна. Это ужас! Яма на яме!», — возмутилась женщина.
Ранее RostovGazeta писала, что ростовчане остались недовольны работой автобусов.