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Posted 4 марта, 10:43

Published 4 марта, 10:43

Modified 4 марта, 10:45

Updated 4 марта, 10:45

Знак «кирпич»

«Говорить — не значит делать»: ростовчане требуют отремонтировать «убитые» дороги

4 марта 2025, 10:43
Фото: rostovgazeta.ru. Знак «кирпич»

Жители Ростовской области требуют привести в порядок «убитые» дороги

В 2025 году в Ростовской области власти планируют привести в порядок 219 дорог по всему региону. Однако дончане сильно сомневаются в реализации плана. При этом в комментариях в телеграм-канале врио губернатора Юрия Слюсаря люди начали массово жаловаться на качество дорог.

Слюсарь рассказал о грандиозном проекте, в рамках которого в Ростовской области будет отремонтировано 219 дорог общей протяженностью в 398 километров. Примечательно, что местные жители не обрадовались, а посчитали, что это очередное обещание, которое не будет воплощено в жизнь: «Говорить — не значит делать».

«Как бы этот проект не был копией предыдущего — „Качественные дороги“, делали и ничего не изменилось», — считает горожанин.

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«Просьба расширить Щепкинское шоссе. Узкая дорога, грязь на дороге, ямы, кочки, разметки нет, деревья нависают над дорогой, поток транспорта большой — все вышеуказанное провоцирует ДТП», — рассказал дончанин.

«Хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на улицу Александровский спуск. Асфальт присутствует на 10% всей улицы. Это не ямы, это лунные кратеры!», — высказалась местная жительница.

«Уважаемый губернатор! Я не знаю, по каким дорогам ездите вы, а мы вынуждены ехать по Сарьяна. Это ужас! Яма на яме!», — возмутилась женщина.

Ранее RostovGazeta писала, что ростовчане остались недовольны работой автобусов.

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