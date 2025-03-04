«Говорить — не значит делать»: ростовчане требуют отремонтировать «убитые» дороги

Слюсарь рассказал о грандиозном проекте, в рамках которого в Ростовской области будет отремонтировано 219 дорог общей протяженностью в 398 километров. Примечательно, что местные жители не обрадовались, а посчитали, что это очередное обещание, которое не будет воплощено в жизнь: «Говорить — не значит делать».