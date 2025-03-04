Инвестиции в развитие Ростовской области в десятки раз превысили бюджет региона

Posted 4 марта, 13:09
Published 4 марта, 13:09
Modified 4 марта, 13:09
Updated 4 марта, 13:09
Мы составили рейтинг по открытым данным бухгалтерской отчетности за 2023 год. При подсчете капиталовложений суммировались три составляющие денежного потока от инвестиционных операций: приобретение внеоборотных активов, покупка акций и долей участия и платежи по процентам.
В сумме первые 10 компаний из рейтинга в 2023 году на эти цели потратили 61 миллиард 906 миллионов 826 тысяч 162 рубля.
Для сравнения, на 2025 год бюджет Ростовской области утвердили в размере более 2,29 миллиарда рублей. Средства инвесторов только с первых 10 строчек рейтинга почти 27 раз превышают эту сумму.
Подробнее о том, кто и сколько вложил в инвестиции по итогам 2023 года в Ростовской области читайте в спецпроекте RostovGazeta.