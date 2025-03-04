Инвестиции в развитие Ростовской области в десятки раз превысили бюджет региона

Мы составили рейтинг по открытым данным бухгалтерской отчетности за 2023 год. При подсчете капиталовложений суммировались три составляющие денежного потока от инвестиционных операций: приобретение внеоборотных активов, покупка акций и долей участия и платежи по процентам.