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Posted 4 марта, 13:09

Published 4 марта, 13:09

Modified 4 марта, 13:09

Updated 4 марта, 13:09

План построек

Инвестиции в развитие Ростовской области в десятки раз превысили бюджет региона

4 марта 2025, 13:09
Фото: donland.ru. План построек
Сюжет
Эксклюзив
RostovGazeta составила рейтинг инвесторов Ростовской области, куда вошли 100 предприятий с крупнейшими объемами капиталовложений. Рассказываем, сколько денег эти компании вкладывают в инвестиции.

Мы составили рейтинг по открытым данным бухгалтерской отчетности за 2023 год. При подсчете капиталовложений суммировались три составляющие денежного потока от инвестиционных операций: приобретение внеоборотных активов, покупка акций и долей участия и платежи по процентам.

В сумме первые 10 компаний из рейтинга в 2023 году на эти цели потратили 61 миллиард 906 миллионов 826 тысяч 162 рубля.

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Для сравнения, на 2025 год бюджет Ростовской области утвердили в размере более 2,29 миллиарда рублей. Средства инвесторов только с первых 10 строчек рейтинга почти 27 раз превышают эту сумму.

Подробнее о том, кто и сколько вложил в инвестиции по итогам 2023 года в Ростовской области читайте в спецпроекте RostovGazeta.

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#Анна Ивченко#Общество#Бизнес#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Инвестиции#Ростов
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