«Как будто спецэффекты»: на проспекте Нагибина в Ростове-на-Дону сгорел эвакуатор

Posted 4 марта, 16:48
Published 4 марта, 16:48
Modified 4 марта, 16:53
Updated 4 марта, 16:53
Возгорание произошло на проспекте Михаила Нагибина. На кадрах, которые опубликовал источник, видно, что машину полностью охватил огонь. Судя по видео, пожарные на место пока не прибыли.
«Как будто спецэффекты в фильме», — заметил автор поста.
В региональном МЧС сообщили, что инцидент произошел около 18.40 мск. Потушить огонь удалось в течение 15 минут. К ликвидации огня привлекли две единицы техники м восемь пожарных. Никто не пострадал.
Еще один инцидент с возгоранием автобуса произошел сегодня на одной из заправочных станций в Азове. Кадры с места происшествия можно посмотреть в материале RostovGazeta.