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Posted 4 марта, 16:48

Published 4 марта, 16:48

Modified 4 марта, 16:53

Updated 4 марта, 16:53

Эвакуатор в Ростове-на-Дону

«Как будто спецэффекты»: на проспекте Нагибина в Ростове-на-Дону сгорел эвакуатор

4 марта 2025, 16:48
Фото: 1MI. Эвакуатор в Ростове-на-Дону

На проспекте Нагибина в Ростове-на-Дону сгорел эвакуатор

В Ворошиловском районе Ростова пламя полностью охватило эвакуатор. Кадры с места происшествия появились в телеграм-канале «Ростов главный».

Возгорание произошло на проспекте Михаила Нагибина. На кадрах, которые опубликовал источник, видно, что машину полностью охватил огонь. Судя по видео, пожарные на место пока не прибыли.

«Как будто спецэффекты в фильме», — заметил автор поста.

В региональном МЧС сообщили, что инцидент произошел около 18.40 мск. Потушить огонь удалось в течение 15 минут. К ликвидации огня привлекли две единицы техники м восемь пожарных. Никто не пострадал.

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Еще один инцидент с возгоранием автобуса произошел сегодня на одной из заправочных станций в Азове. Кадры с места происшествия можно посмотреть в материале RostovGazeta.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Пожар#Транспорт#Эвакуатор#Возгорание#Происшествия
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