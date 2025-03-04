«Мечта или реальность?»: Ростовскую область обещали полностью избавить от свалок

Posted 4 марта, 08:30
Published 4 марта, 08:30
Modified 4 марта, 08:36
Updated 4 марта, 08:36
По поручению врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря активно решается вопрос о ликвидации всех свалок в регионе. Перед властями стоит задача — рекультивация их в полном объеме.
В настоящий момент министерство ЖКХ совместно с муниципалитетами разрабатывают четкий план-график, который будет содержать точное местоположение каждой свалки, объем мусора в них, стоимость работ по уборке и сроки ликвидации.
Ревенко отмечает, что финансирование будет осуществляться из бюджетов различных уровней. Это будет зависеть от размера свалочного очага и принадлежности территории.
«Свалки — это не только мусор, это вред для экологии и здоровья людей. Мы приложим все усилия, чтобы очистить нашу область!», — поделился замгубернатора.
Ранее RostovGazeta писала о том, что власти потратят 225 миллионов рублей на мусорные контейнеры для Ростовской области.