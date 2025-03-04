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Posted 4 марта, 08:30

Published 4 марта, 08:30

Modified 4 марта, 08:36

Updated 4 марта, 08:36

Ростовскую область планируют полностью избавить от свалок

«Мечта или реальность?»: Ростовскую область обещали полностью избавить от свалок

4 марта 2025, 08:30
Фото: 1MI. Ростовскую область планируют полностью избавить от свалок

Власти обещали полностью ликвидировать все свалки в Ростовской области

В Ростовской области разрабатывают план-график по рекультивации свалок в полном объеме. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Владимир Ревенко.

По поручению врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря активно решается вопрос о ликвидации всех свалок в регионе. Перед властями стоит задача — рекультивация их в полном объеме.

В настоящий момент министерство ЖКХ совместно с муниципалитетами разрабатывают четкий план-график, который будет содержать точное местоположение каждой свалки, объем мусора в них, стоимость работ по уборке и сроки ликвидации.

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Ревенко отмечает, что финансирование будет осуществляться из бюджетов различных уровней. Это будет зависеть от размера свалочного очага и принадлежности территории.

«Свалки — это не только мусор, это вред для экологии и здоровья людей. Мы приложим все усилия, чтобы очистить нашу область!», — поделился замгубернатора.

Ранее RostovGazeta писала о том, что власти потратят 225 миллионов рублей на мусорные контейнеры для Ростовской области.

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