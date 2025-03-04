Мусоровоз насмерть задавил 88-летнего пенсионера в Волгодонске

В соцмедиа появилась информация о смертельной аварии, которая произошла в Волгодонске 4 марта. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал «Блокнот Волгодонск», видно мусоровоз и тело человека на асфальте. Рядом находится полицейская машина и сотрудник ДПС.