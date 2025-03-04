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Posted 4 марта, 15:35

Published 4 марта, 15:35

Modified 4 марта, 15:37

Updated 4 марта, 15:37

Мусоровоз насмерть задавил 88-летнего пенсионера в Волгодонске

Мусоровоз насмерть задавил 88-летнего пенсионера в Волгодонске

4 марта 2025, 15:35
Фото: 1MI. Мусоровоз насмерть задавил 88-летнего пенсионера в Волгодонске
В Волгодонске произошло смертельное ДТП, жертвой которого стал 88-летний мужчина. Кадры с места происшествия появились в телеграм-канале «Блокнот Волгодонск».

В соцмедиа появилась информация о смертельной аварии, которая произошла в Волгодонске 4 марта. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал «Блокнот Волгодонск», видно мусоровоз и тело человека на асфальте. Рядом находится полицейская машина и сотрудник ДПС.

Сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что инцидент произошел в 12.07 мск, во дворе многоэтажки по адресу Маршала Кошевого, 13. По данным ведомства, 23-летний водитель мусоровоза марки МАЗ при движении задним ходом наехал на 88-летнего пенсионера. Мужчина скончался на месте.

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Ранее RostovGazeta опубликовала кадры другого страшного ДТП, которое произошло в Батайске.

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