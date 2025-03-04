Мусоровоз насмерть задавил 88-летнего пенсионера в Волгодонске

Posted 4 марта, 15:35
Published 4 марта, 15:35
Modified 4 марта, 15:37
Updated 4 марта, 15:37
В соцмедиа появилась информация о смертельной аварии, которая произошла в Волгодонске 4 марта. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал «Блокнот Волгодонск», видно мусоровоз и тело человека на асфальте. Рядом находится полицейская машина и сотрудник ДПС.
Сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что инцидент произошел в 12.07 мск, во дворе многоэтажки по адресу Маршала Кошевого, 13. По данным ведомства, 23-летний водитель мусоровоза марки МАЗ при движении задним ходом наехал на 88-летнего пенсионера. Мужчина скончался на месте.