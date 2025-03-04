На Дону заместителем Юрия Слюсаря стал участник СВО. Чем он будет заниматься?

Posted 4 марта, 15:21
Published 4 марта, 15:21
Modified 4 марта, 15:23
Updated 4 марта, 15:23
По словам врио губернатора, Дмитрий Водолацкий будет заниматься вопросами обеспечения государственной политики в сфере территориальной обороны. Также в его обязанности будет входить взаимодействие с военными, таможенниками и пограничными органами.
Юрий Слюсарь рассказал, что Водолацкий родился в Азове. Известно, что у нового заместителя есть диплом академии ФСБ и академии МИДа. Также он имеет опыт военной службы, работы в коммерческих и государственных структурах и муниципальных органах власти.