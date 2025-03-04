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Posted 4 марта, 15:21

Published 4 марта, 15:21

Modified 4 марта, 15:23

Updated 4 марта, 15:23

Врио губернатора Ростовской области Слюсарь назначил еще одного заместителя

На Дону заместителем Юрия Слюсаря стал участник СВО. Чем он будет заниматься?

4 марта 2025, 15:21
Фото: Телеграм-канал Юрия Слюсаря.

Врио губернатора Ростовской области Слюсарь назначил еще одного заместителя

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь назвал имя своего нового заместителя. Им стал участник специальной военной операции Дмитрий Водолацкий. Об этом сообщил Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По словам врио губернатора, Дмитрий Водолацкий будет заниматься вопросами обеспечения государственной политики в сфере территориальной обороны. Также в его обязанности будет входить взаимодействие с военными, таможенниками и пограничными органами.

Юрий Слюсарь рассказал, что Водолацкий родился в Азове. Известно, что у нового заместителя есть диплом академии ФСБ и академии МИДа. Также он имеет опыт военной службы, работы в коммерческих и государственных структурах и муниципальных органах власти.

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Ранее RostovGazeta назвала имя еще одного заместителя Юрия Слюсаря.

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