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Posted 4 марта, 12:31

Published 4 марта, 12:31

Modified 4 марта, 12:33

Updated 4 марта, 12:33

Стадион «Труд» в Ростове

На новый Дворец спорта в Ростове потратят 3 млрд рублей

4 марта 2025, 12:31
Фото: Яндекс. Карты. Стадион «Труд» в Ростове
В Ростове ищут подрядчика для строительства Дворца спорта и реконструкции стадиона «Труд» за 3,07 миллиарда рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 3 марта.

Строительство Дворца спорта будет осуществляться по адресу Фрунзе, 4. На этой территории находится стадион «Труд», который также собираются реконструировать. Судя по документации, которая размещена на сайте, работы собираются завершить 31 августа 2027 года.

В проект также вошли благоустройство и озеленение территории стадиона. Заказчиком является государственное учреждение «Ростовоблстройзаказчик». Подрядчика определят к 21 марта 2025 года.

Светомузыкальный фонтан за 100 миллионов построят возле Дворца спорта в Ростове
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Ранее RostovGazeta писала, что в центре Ростова возле Дворца спорта собираются возвести светомузыкальный фонтан за 103 миллиона рублей.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Госзакупки#Строительство#Благоустройство#Реконструкция#Дворец спорта
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