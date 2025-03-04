На новый Дворец спорта в Ростове потратят 3 млрд рублей

Posted 4 марта, 12:31
Published 4 марта, 12:31
Modified 4 марта, 12:33
Updated 4 марта, 12:33
Строительство Дворца спорта будет осуществляться по адресу Фрунзе, 4. На этой территории находится стадион «Труд», который также собираются реконструировать. Судя по документации, которая размещена на сайте, работы собираются завершить 31 августа 2027 года.
В проект также вошли благоустройство и озеленение территории стадиона. Заказчиком является государственное учреждение «Ростовоблстройзаказчик». Подрядчика определят к 21 марта 2025 года.
Ранее RostovGazeta писала, что в центре Ростова возле Дворца спорта собираются возвести светомузыкальный фонтан за 103 миллиона рублей.