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Posted 4 марта, 11:03

Published 4 марта, 11:03

Modified 4 марта, 11:03

Updated 4 марта, 11:03

«НЗНП»

Названы компании, вложившие более 60 млрд рублей в развитие Ростовской области

4 марта 2025, 11:03
Фото: donlan.ru. «НЗНП»

Десять инвесторов вложили в развитие Ростовской области свыше 60 млрд рублей

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Эксклюзив
Десять крупных капиталовладельцев в Ростовской области по итогам 2023 года в сумме вложили в инвестиции почти 62 миллиарда рублей.

RostovGazeta составила рейтинг инвесторов Ростовской области, куда вошли 100 предприятий с крупнейшими объемами капиталовложений. Лидером стала нефтеперерабатывающая компания из Новошахтинска «НЗНП», инвестировавшая в развитие производства более 18 миллиардов рублей.

На втором месте расположилась компания по производству машин для уборки урожая ООО «КЗ РОСТСЕЛЬМАШ» с инвестициями порядка 11 миллиардов рублей.

«Астон», производитель рафинированных растительных масел и их фракций, стал третьим с инвестициями около 5,5 миллиардов рублей.

Четвертое место заняла компания по выращиванию зерновых культур РЗК «Ресурс», которая вложила почти 5,5 миллиардов рублей в развитие инфраструктуры региона.

На пятом месте расположилась «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» с инвестициями в размере 4,8 миллиардов рублей. Компания продолжила реализацию программы по газификации региона.

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На заводе «Ростсельмаш»
На заводе «Ростсельмаш». Фото: 1MI

Шестая строчка рейтинга за компанией, занимающейся передачей электроэнергии и технологическим присоединением к распределительным электросетям, ПАО «Россети Юг». Сумма инвестиций за 2023 год — 4,7 миллиарда рублей.

Тепличный комплекс «Ольгинский», выращивающий овощи защищенного грунта — на седьмой позиции с инвестициями в размере 3,6 миллиардов рублей.

Восьмое место заняло АО «Клевер». Компания производит машины для уборки урожая. По итогам 2023 года она направила в инвестиции 2,9 миллиардов рублей.

Предпоследним в десятке лидеров идет АО «Ростовводоканал». Один из основных обеспечителей жителей Ростова питьевой водой инвестировал за год 2,7 миллиарда рублей.

Замыкает мини-топ еще одна энергетическая компания АО «Донэнерго» с общей суммой капиталовложений 2,5 миллиарда рублей.

Энергетики АО «Донэнерго»
Энергетики АО «Донэнерго». Фото: donland.ru

Всего же декада лидеров рейтинга инвесторов Ростовской области вложила в инвестиции более 61,9 миллиарда рублей.

Подробнее о том, кто и сколько вложил в инвестиции по итогам 2023 года в Ростовской области читайте в спецпроекте RostovGazeta.

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#Анна Ивченко#Общество#Бизнес#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Инвестиции#Ростов
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