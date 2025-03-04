Названы компании, вложившие более 60 млрд рублей в развитие Ростовской области

Posted 4 марта, 11:03
Published 4 марта, 11:03
Modified 4 марта, 11:03
Updated 4 марта, 11:03
RostovGazeta составила рейтинг инвесторов Ростовской области, куда вошли 100 предприятий с крупнейшими объемами капиталовложений. Лидером стала нефтеперерабатывающая компания из Новошахтинска «НЗНП», инвестировавшая в развитие производства более 18 миллиардов рублей.
На втором месте расположилась компания по производству машин для уборки урожая ООО «КЗ РОСТСЕЛЬМАШ» с инвестициями порядка 11 миллиардов рублей.
«Астон», производитель рафинированных растительных масел и их фракций, стал третьим с инвестициями около 5,5 миллиардов рублей.
Четвертое место заняла компания по выращиванию зерновых культур РЗК «Ресурс», которая вложила почти 5,5 миллиардов рублей в развитие инфраструктуры региона.
На пятом месте расположилась «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» с инвестициями в размере 4,8 миллиардов рублей. Компания продолжила реализацию программы по газификации региона.
Шестая строчка рейтинга за компанией, занимающейся передачей электроэнергии и технологическим присоединением к распределительным электросетям, ПАО «Россети Юг». Сумма инвестиций за 2023 год — 4,7 миллиарда рублей.
Тепличный комплекс «Ольгинский», выращивающий овощи защищенного грунта — на седьмой позиции с инвестициями в размере 3,6 миллиардов рублей.
Восьмое место заняло АО «Клевер». Компания производит машины для уборки урожая. По итогам 2023 года она направила в инвестиции 2,9 миллиардов рублей.
Предпоследним в десятке лидеров идет АО «Ростовводоканал». Один из основных обеспечителей жителей Ростова питьевой водой инвестировал за год 2,7 миллиарда рублей.
Замыкает мини-топ еще одна энергетическая компания АО «Донэнерго» с общей суммой капиталовложений 2,5 миллиарда рублей.
Всего же декада лидеров рейтинга инвесторов Ростовской области вложила в инвестиции более 61,9 миллиарда рублей.
Подробнее о том, кто и сколько вложил в инвестиции по итогам 2023 года в Ростовской области читайте в спецпроекте RostovGazeta.