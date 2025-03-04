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Posted 4 марта, 17:01

Published 4 марта, 17:01

Modified 4 марта, 17:01

Updated 4 марта, 17:01

Тепличный комбинат «Ольгинский»

Названы пять крупнейших агроинвесторов Ростовской области

4 марта 2025, 17:01
Фото: donland.ru. Тепличный комбинат «Ольгинский»
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Эксклюзив
RostovGazeta составила рейтинг инвесторов Ростовской области, куда вошли 100 предприятий с крупнейшими объемами капиталовложений. Рассказываем, кто стал лидером в агробизнесе по части инвестиций.

Первую строчку мини-топа занимает предприятие по выращиванию зерновых культур РЗК «Ресурс», которое по итогам 2023 года направило в инвестиции около 5,5 миллиардов рублей. В общем рейтинге компания занимает четвертое место.

ООО ТК «Ольгинский» среди агроинвесторов стал вторым по объемам капиталовложений с инвестициями в размере 3,6 миллиардов рублей. Седьмая строчка общего рейтинга.

С тринадцатой позиции в топ-100 ООО «Югагрохолдинг» переместился на третью в мини-рейтинге. Компания выращивает зерновые культуры. В 2023 году она потратила на инвестиции 2,2 миллиарда рублей.

В пятерке агролидеров оказалось еще одно предприятие по выращиванию зерновых — ООО «Агрокомплекс Ростовский». Оно инвестировало за тот же период 1,6 миллиарда рублей. Шестнадцатое место в общем рейтинге.

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Занимавший 22-ю позицию в рейтинге из ста инвесторов, племенной завод «Гашунский», стал замыкающим в пятерке лидеров среди агропредприятий по инвестициям. Основным видом деятельности предприятия является выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Общая сумма капиталовложений составила 898 миллионов рублей.

Подробнее о том, кто и сколько вложил в инвестиции по итогам 2023 года в Ростовской области читайте в спецпроекте RostovGazeta.

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