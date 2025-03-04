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Posted 4 марта, 05:57

Published 4 марта, 05:57

Modified 4 марта, 06:00

Updated 4 марта, 06:00

В хуторе Ростовской области обнаружили опасные обломки беспилотников

Ни в коем случае не трогайте: в хуторе Ростовской области нашли обломки БПЛА

4 марта 2025, 05:57
Фото: 1MI.

В хуторе Ростовской области обнаружили опасные обломки беспилотников

В Ростовской области обнаружили обломки беспилотника в Верхнедонском районе. Фрагменты дрона нашли в окрестностях хутора Павловского в ночь на 4 марта.

По информации врио губернатора региона Юрия Слюсаря, обломки принадлежат БПЛА самолетного типа, который накануне сбили с помощью ПВО (прим. — противовоздушная оборона). О находке в дежурные службы сообщили местные жители.

— Прошу всех, кто обнаружит упавшие беспилотники, а также их части, ни в коем случае не приближаться к ним и не трогать обломки — это опасно! — обратился к населению Юрий Слюсарь в своем telegram-канале и попросил в таких случаях сразу звонить по единому телефону экстренных служб — 112.

В течение дня специалисты обследуют и обезвредят опасные предметы.

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В комментариях в ответ подписчики задали резонный вопрос:

— Как узнать, что это обломки, не приближаясь к ним? — интересуются местные жители.

Накануне вечером в Ростовской области объявляли опасность БПЛА. Позже стало известно о том, что обломки дронов привели к пожарам на нефтепроводе и на складе промышленного объекта в Чертковском районе. Там уже ликвидировали возгорания. Отбой опасности объявили ближе к 04.00 мск. Вероятно, до самого утра военные отбивали атаки.

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