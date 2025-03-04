Ни в коем случае не трогайте: в хуторе Ростовской области нашли обломки БПЛА

Posted 4 марта, 05:57
Published 4 марта, 05:57
Modified 4 марта, 06:00
Updated 4 марта, 06:00
По информации врио губернатора региона Юрия Слюсаря, обломки принадлежат БПЛА самолетного типа, который накануне сбили с помощью ПВО (прим. — противовоздушная оборона). О находке в дежурные службы сообщили местные жители.
— Прошу всех, кто обнаружит упавшие беспилотники, а также их части, ни в коем случае не приближаться к ним и не трогать обломки — это опасно! — обратился к населению Юрий Слюсарь в своем telegram-канале и попросил в таких случаях сразу звонить по единому телефону экстренных служб — 112.
В течение дня специалисты обследуют и обезвредят опасные предметы.
В комментариях в ответ подписчики задали резонный вопрос:
— Как узнать, что это обломки, не приближаясь к ним? — интересуются местные жители.
Накануне вечером в Ростовской области объявляли опасность БПЛА. Позже стало известно о том, что обломки дронов привели к пожарам на нефтепроводе и на складе промышленного объекта в Чертковском районе. Там уже ликвидировали возгорания. Отбой опасности объявили ближе к 04.00 мск. Вероятно, до самого утра военные отбивали атаки.