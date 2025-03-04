Ни в коем случае не трогайте: в хуторе Ростовской области нашли обломки БПЛА

Накануне вечером в Ростовской области объявляли опасность БПЛА. Позже стало известно о том, что обломки дронов привели к пожарам на нефтепроводе и на складе промышленного объекта в Чертковском районе. Там уже ликвидировали возгорания. Отбой опасности объявили ближе к 04.00 мск. Вероятно, до самого утра военные отбивали атаки.