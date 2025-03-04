Новорожденная девочка попала на стол хирурга в Ростове из-за рукавичек с маркетплейса

Posted 4 марта, 18:11
Published 4 марта, 18:11
Modified 4 марта, 18:13
Updated 4 марта, 18:13
По словам врача, молодая мама надела своей дочке специальные рукавички-антицарапки, чтобы малышка не расцарапала себе лицо. А когда сняла, то увидела, что кисти ребенка почернели.
Выяснилось, что это произошло из-за резинки, которая сильно сдавила запястье девочки и перекрыла кровоснабжение. Это могло привести к некрозу тканей и впоследствии — ампутации.
«Мы выполнили фасциотомию — хирургическую процедуру, при которой рассекают ткани, чтобы быстро снизить в них давление», — цитирует «КП-Ростов-на-Дону» Виктора Шамика.
В итоге руки малышки удалось спасти. Девочке стало лучше, ее выписали из больницы.