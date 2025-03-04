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Posted 4 марта, 18:11

Published 4 марта, 18:11

Modified 4 марта, 18:13

Updated 4 марта, 18:13

В Ростове спали младенца, который чуть не лишился рук из-за рукавичек

Новорожденная девочка попала на стол хирурга в Ростове из-за рукавичек с маркетплейса

4 марта 2025, 18:11

В Ростове спали младенца, который чуть не лишился рук из-за рукавичек

В Ростове 10-дневный младенец едва не лишился рук из-за рукавичек-антицарапок. Об этом пишут СМИ со ссылкой на хирурга областной детской клинической больницы Виктора Шамика.

По словам врача, молодая мама надела своей дочке специальные рукавички-антицарапки, чтобы малышка не расцарапала себе лицо. А когда сняла, то увидела, что кисти ребенка почернели.

Выяснилось, что это произошло из-за резинки, которая сильно сдавила запястье девочки и перекрыла кровоснабжение. Это могло привести к некрозу тканей и впоследствии — ампутации.

«Мы выполнили фасциотомию — хирургическую процедуру, при которой рассекают ткани, чтобы быстро снизить в них давление», — цитирует «КП-Ростов-на-Дону» Виктора Шамика.

В итоге руки малышки удалось спасти. Девочке стало лучше, ее выписали из больницы.

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Ранее RostovGazeta рассказала о ребенке, который скончался из-за аэрозольного баллончика.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Здоровье#Больница#Младенец#Происшествие#Хирургия
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