«Новые люди» встали на защиту ростовских автовладельцев от эвакуаторов

Posted 4 марта, 08:48
Published 4 марта, 08:48
Modified 4 марта, 08:50
Updated 4 марта, 08:50
Долгие годы эвакуаторы не давали спокойно жить автовладельцам, однако на массовое недовольство горожан до недавних пор никто не реагировал. «Новые люди» выступили с предложением модернизации сложившейся в городе системы.
Прибыльный бизнес
На протяжении последних нескольких лет в Ростове-на-Дону сформировалась порочная практика, когда автомобили горожан внезапно эвакуируют даже со стоянок торговых центров и тихих улочек. Возвращение автомобиля для многих ростовчан превращается в настоящий квест. Люди вынуждены самостоятельно разыскивать, куда эвакуировали их транспорт, а потом часами оформлять документы прямо «на коленке».
Начало положено
Представители ростовского отделения партии «Новые люди» сделали все, чтобы ситуация с несправедливой эвакуацией была предана огласке. После волны возмущения, вызванной скандальными случаями эвакуации машин, работа эвакуаторов в городе была временно прекращена.
Однако, по словам представителей партии, это лишь первый шаг на пути к решению проблемы. «Наша цель — добиться системных изменений, чтобы исключить злоупотребления и сделать процесс максимально прозрачным и справедливым для людей», — отметил руководитель Ростовского регионального отделения партии «Новые люди» Александр Чухлебов.
Какие будут предложения?
Региональное отделении партии «Новые люди» внесло ряд предложений, которые помогут сделать процесс эвакуации автомобилей более прозрачным и удобным. Во-первых, необходимо создать единую информационную систему быстрого поиска эвакуированного автомобиля в режиме онлайн. Во-вторых, надо упростить процедуру возврата машин, чтобы автовладельцы не тратили по полдня на оформление документов. И в-третьих, обеспечить комфортные зоны ожиданий в любую погоду.
Реальная помощь
Не дожидаясь изменений в законодательстве, представители регионального отделения партии «Новые люди» начали оказывать реальную помощь автовладельцам, столкнувшимся с эвакуацией авто. В сильные морозы и снегопады для оставшихся без машин горожан был организован трансфер к сотрудникам ДПС и обратно на стоянки, чтобы облегчить процесс оформления документов.
«Мы не могли оставаться в стороне, когда люди мерзли в очередях. Наша задача — помогать здесь и сейчас, а также добиваться долгосрочных изменений», — подчеркнул Александр Чухлебов.
И тем не менее свою основную задачу представители «Новой партии» видят в том, чтобы на законодательном уровне изменить систему эвакуации автомобилей.