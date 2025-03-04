«Новые люди» встали на защиту ростовских автовладельцев от эвакуаторов

На протяжении последних нескольких лет в Ростове-на-Дону сформировалась порочная практика, когда автомобили горожан внезапно эвакуируют даже со стоянок торговых центров и тихих улочек. Возвращение автомобиля для многих ростовчан превращается в настоящий квест. Люди вынуждены самостоятельно разыскивать, куда эвакуировали их транспорт, а потом часами оформлять документы прямо «на коленке».