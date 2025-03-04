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Posted 4 марта, 08:48

Published 4 марта, 08:48

Modified 4 марта, 08:50

Updated 4 марта, 08:50

«Новые люди» встали на защиту ростовских автовладельцев от эвакуаторов

«Новые люди» встали на защиту ростовских автовладельцев от эвакуаторов

4 марта 2025, 08:48
Фото: «Новые люди».
Работа эвакуаторов на улицах Ростова-на-Дону временно ограничена. Проблему хаотичной и подчас неоправданной эвакуации автомобилей придало огласке и взяло на контроль Ростовское региональное отделение партии «Новые люди».

Долгие годы эвакуаторы не давали спокойно жить автовладельцам, однако на массовое недовольство горожан до недавних пор никто не реагировал. «Новые люди» выступили с предложением модернизации сложившейся в городе системы.

Прибыльный бизнес

На протяжении последних нескольких лет в Ростове-на-Дону сформировалась порочная практика, когда автомобили горожан внезапно эвакуируют даже со стоянок торговых центров и тихих улочек. Возвращение автомобиля для многих ростовчан превращается в настоящий квест. Люди вынуждены самостоятельно разыскивать, куда эвакуировали их транспорт, а потом часами оформлять документы прямо «на коленке».

Фото: «Новые люди»

Начало положено

Представители ростовского отделения партии «Новые люди» сделали все, чтобы ситуация с несправедливой эвакуацией была предана огласке. После волны возмущения, вызванной скандальными случаями эвакуации машин, работа эвакуаторов в городе была временно прекращена.

Однако, по словам представителей партии, это лишь первый шаг на пути к решению проблемы. «Наша цель — добиться системных изменений, чтобы исключить злоупотребления и сделать процесс максимально прозрачным и справедливым для людей», — отметил руководитель Ростовского регионального отделения партии «Новые люди» Александр Чухлебов.
Фото: «Новые люди»

Какие будут предложения?

Региональное отделении партии «Новые люди» внесло ряд предложений, которые помогут сделать процесс эвакуации автомобилей более прозрачным и удобным. Во-первых, необходимо создать единую информационную систему быстрого поиска эвакуированного автомобиля в режиме онлайн. Во-вторых, надо упростить процедуру возврата машин, чтобы автовладельцы не тратили по полдня на оформление документов. И в-третьих, обеспечить комфортные зоны ожиданий в любую погоду.

Реальная помощь

Не дожидаясь изменений в законодательстве, представители регионального отделения партии «Новые люди» начали оказывать реальную помощь автовладельцам, столкнувшимся с эвакуацией авто. В сильные морозы и снегопады для оставшихся без машин горожан был организован трансфер к сотрудникам ДПС и обратно на стоянки, чтобы облегчить процесс оформления документов.

Фото: «Новые люди»
«Мы не могли оставаться в стороне, когда люди мерзли в очередях. Наша задача — помогать здесь и сейчас, а также добиваться долгосрочных изменений», — подчеркнул Александр Чухлебов.

И тем не менее свою основную задачу представители «Новой партии» видят в том, чтобы на законодательном уровне изменить систему эвакуации автомобилей.

#Екатерина Кузьмина
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