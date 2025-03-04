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Posted 4 марта, 09:11

Published 4 марта, 09:11

Modified 4 марта, 09:13

Updated 4 марта, 09:13

Девушку выбросило из машины: появились кадры серьезного ДТП в Батайске

Пассажирку выбросило из машины: появились кадры страшного ДТП в Батайске

4 марта 2025, 09:11
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Девушку выбросило из машины: появились кадры серьезного ДТП в Батайске

Водителя и девушку пассажира увезли на скорой после страшного ДТП в Батайске

В Батайске водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП два человека в тяжелом состоянии попали в больницу, видео поделилась Госавтоинспекция Ростовской области.

Авария произошла в понедельник вечером, 3 марта, на улице Куйбышева в Батайске. 21-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ-2114 не справился с управлением и съехал с дороги, а затем в неуправляемом состоянии влетел в дерево. Автомобилист и 18-летняя девушка-пассажир были госпитализированы.

По информации телеграм-канала «Батайск город», спасателям пришлось использовать спецоборудование, чтобы прорезать груду металла и вытащить зажатого водителя. Врачи были вынуждены колоть обезволивающие препараты прямо на месте происшествия. А девушку-пассажира и вовсе выбросило из авто после столкновения.

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Видео: Госавтоинспекция Ростовской области. Девушку выбросило из машины: появились кадры серьезного ДТП в Батайске

На кадрах видно, что автомобиль немного согнулся пополам и его передняя часть только частично стоит на земле. Водительская сторона, капот, багажник выбиты и смяты.

Дончане не понимают, как на городской улице, где скорость движения ограничена, могло произойти такое ДТП: «Тут при всëм желании передний привод закинуть пытаешься, не получается, баранку как ни крути она прямо на снос идëт. Как у него это вышло, чтобы аж так выкинуло».

Ранее RostovGazeta писала, что автобус насмерть сбил пожилую женщину в Ростовской области.

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