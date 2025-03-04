Пассажирку выбросило из машины: появились кадры страшного ДТП в Батайске

Дончане не понимают, как на городской улице, где скорость движения ограничена, могло произойти такое ДТП: «Тут при всëм желании передний привод закинуть пытаешься, не получается, баранку как ни крути она прямо на снос идëт. Как у него это вышло, чтобы аж так выкинуло».