Почти 10 млрд рублей потратят в Ростовской области на ремонт дорог

Posted 4 марта, 09:32
Published 4 марта, 09:32
Modified 4 марта, 20:02
Updated 4 марта, 20:02
Слюсарь подметил, что на сегодняшний день износ только опорных дорог между городами составляет примерно 19%, а по остальным — показатели еще выше. В связи с этим можно сказать, что работы предстоит очень много.
Так, чтобы привести в порядок 219 дорог в Ростовской области будет выделено 9,9 миллиарда рублей, из которых 5,8 миллиарда — средства федерального бюджета. К слову, вопрос с опорными дорогами будет решен до конца 2025 года.
«В рамках регионального проекта „Развитие инфраструктуры в населенных пунктах“ приведем в порядок 200 километров дорог — это 40 магистралей к 28 населенным пунктам», — поделился врио губернатора.
Судя по всему, дончане не могут дождаться дня, когда в регионе будут качественные дороги: «Ускорьте этот процесс».
«Вы в селах не в состоянии дороги сделать, одни отписки, а тут трассы сделать хотят», — пишет пользователь.
Добавим, что отдельное внимание будет уделено контролю за качеством выполнения работ.
До этого изданию RostovGazeta стало известно, что и. о. главы администрации Ростова Александр Скрябин потребовал отремонтировать кольцевую развязку на Малиновского.