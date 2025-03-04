Подтопления угрожают Ростовской области весной

Posted 4 марта, 12:30
Published 4 марта, 12:30
Modified 4 марта, 12:32
Updated 4 марта, 12:32
По словам Устинова, подтопление угрожает более 1,2 тысячи населенных пунктов, в которых проживает около одного миллиона человек.
Отмечается, что весеннее половодье все чаще возникает на малых реках Волгодонской и Ростовской областях. Это связано с заторными явлениями, которые представляют собой нагромождение льда в русле реки, вызывающее существенный подъем уровня воды.
Однако более тяжелые последствия фиксируются в прибрежных районах Азовского моря и низовьях реки Дон. Там происходят «нагонные» ветром наводнения.
Добавим, что дождевые паводки также накроют бассейны горных рек Адыгеи, Крыма и Краснодарского края.
Ранее RostovGazeta писала, что после морозов в Ростовскую область ворвется тепло до +14 градусов.