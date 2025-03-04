Подтопления угрожают Ростовской области весной

В период весеннего половодья в 2025 году под угрозу подтопления попадут более одной тысячи населенных пунктов ЮФО, в том числе и в Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на полномочного представителя президента РФ в южном округе Владимира Устинова.

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