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Posted 4 марта, 12:30

Published 4 марта, 12:30

Modified 4 марта, 12:32

Updated 4 марта, 12:32

Паводок

Подтопления угрожают Ростовской области весной

4 марта 2025, 12:30
Фото: 73.mchs.gov.ru. Паводок
В период весеннего половодья в 2025 году под угрозу подтопления попадут более одной тысячи населенных пунктов ЮФО, в том числе и в Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на полномочного представителя президента РФ в южном округе Владимира Устинова.

По словам Устинова, подтопление угрожает более 1,2 тысячи населенных пунктов, в которых проживает около одного миллиона человек.

Отмечается, что весеннее половодье все чаще возникает на малых реках Волгодонской и Ростовской областях. Это связано с заторными явлениями, которые представляют собой нагромождение льда в русле реки, вызывающее существенный подъем уровня воды.

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Однако более тяжелые последствия фиксируются в прибрежных районах Азовского моря и низовьях реки Дон. Там происходят «нагонные» ветром наводнения.

Добавим, что дождевые паводки также накроют бассейны горных рек Адыгеи, Крыма и Краснодарского края.

Ранее RostovGazeta писала, что после морозов в Ростовскую область ворвется тепло до +14 градусов.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Подтопление#Уровень воды#Весенние паводки#Наводнение#Опасности наводнения#Угроза наводнения
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