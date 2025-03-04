«Сказал, чтобы я шла вон»: врач выпихнул мать и больного ребенка в больнице в Ростове

Замминистра региональной политики рассказал, что, действительно, мать с ребенком обратились за помощью в детский травматологический пункт городской клинической больницы №20 в понедельник, 3 марта. Пациентку приняли даже без направления и провели осмотр. Врач сразу же выявил болевой синдром и некорректное наложение гипса, что является показанием для госпитализации. Однако мать девочки отказалась от нее и требовала оказания помощи на месте. Уже после этого для урегулирования конфликта был вызван другой специалист. Ребенка положили в больницу и оказали всю необходимую медпомощь. Терапия до сих пор проводится.