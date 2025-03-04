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Posted 4 марта, 11:28

Published 4 марта, 11:28

Modified 4 марта, 11:54

Updated 4 марта, 11:54

20 горбольница в Ростове

«Сказал, чтобы я шла вон»: врач выпихнул мать и больного ребенка в больнице в Ростове

4 марта 2025, 11:28
Фото: Яндекс. Карты. 20 горбольница в Ростове

Мать рассказала, как ее и больную дочь выпихали из кабинета в больнице Ростова

Жительница в Батайска обратилась за повторным лечением для своего ребенка в одну из больниц Ростова. У девочки была неправильно загипсована нога, из-за чего начала синеть стопа. Однако вместо медицинской помощи, врач просто выпихнул женщину с ребенком из кабинета, сообщают СМИ.

Газета.ру со ссылкой на телеграм-каналу Don Mash сообщает, что девочка получила травму, когда возвращалась из школы. У ребёнка диагностировали закрытую травму колена. Тогда мать с девочкой обратились в ЦГБ Батайска. Врачи сделали снимки, наложили гипс и даже госпитализировали. Однако ситуация только усугубилась: стопа начала синеть, колено распухло и очень сильно болело.

«Нас выписали, я привезла ее домой. Она очень сильно плакала», — рассказала батайчанка.

Тогда семья приняла решение обратиться в больницу №20 Ростова-на-Дону. Девочку привезли в травмпункт на прием к доктору. Но специалист, по словам матери, якобы начал грубить и орать: «Зачем вы сюда приехали? Откуда приехали, туда и езжайте!»

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Видео: t.me/don_mash. «Пошла отсюда вон»: врач выпихнул мать и больного ребенка из кабинета в Ростове

Женщина достала телефон и начала снимать происходящее на камеру, из-за чего врач начал проявлять еще больше агрессии. В итоге мужчина, дескать, просто силой выставил за дверь пациентку и ее мать.

«Я говорю: „Ребенок с травмой, помогите нам, пожалуйста!“. На что он мне сказал: „Пошла отсюда вон!“», поделилась пострадавшая.

В этот же день девочку направили к травматологу из детского отделения, который рассказал, что гипс был наложен неправильно. Его сняли, а ребенка повторно госпитализировали. Сейчас со школьницей все хорошо.

Замминистра региональной политики рассказал, что, действительно, мать с ребенком обратились за помощью в детский травматологический пункт городской клинической больницы №20 в понедельник, 3 марта. Пациентку приняли даже без направления и провели осмотр. Врач сразу же выявил болевой синдром и некорректное наложение гипса, что является показанием для госпитализации. Однако мать девочки отказалась от нее и требовала оказания помощи на месте. Уже после этого для урегулирования конфликта был вызван другой специалист. Ребенка положили в больницу и оказали всю необходимую медпомощь. Терапия до сих пор проводится.

Ранее RostovGazeta рассказала, что жителям Новошахтинска приходится лечится в больнице как из фильмов ужасов.

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