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Posted 4 марта, 07:05

Published 4 марта, 07:05

Modified 4 марта, 07:07

Updated 4 марта, 07:07

Пасмурная погода в Ростове

После морозов в Ростовскую область ворвется тепло до +14 градусов

4 марта 2025, 07:05
Фото: rostovgazeta.ru. Пасмурная погода в Ростове
На этих выходных в Ростове-на-Дону начнется стремительное потепление. За окном уйдут тучи и выйдет солнце, воздух прогреется до +14 градусов, а ветер стихнет, информирует сервис «Яндекс Погода».

Начиная с пятницы, 7 марта, столбики термометров начнут ползти вверх. Днем и вечером температура воздуха поднимется до +10…+13 градусов, а ночью и утром — упадет до +3…+5 градусов Цельсия. Западный ветер до 5 метров в секунду.

В субботу, 8 марта, будет облачная погода с прояснениями. Днем потеплеет до +11…+14, а в ночное время воздух охладится до +2…+4 градусов Цельсия. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду.

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В воскресенье, 9 марта, в Ростове-на-Дону будет малооблачно и без осадков. В течение суток температура воздуха будет варьироваться от +2 до +12 градусов Цельсия. Ветер ожидается восточный до 5 метров в секунду.

Добавим, что потепление только набирает обороты. На следующей неделе воздух прогреется еще сильнее.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ливень и сильный ветер обрушатся на Ростовскую область на этой неделе.

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