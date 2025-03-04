После морозов в Ростовскую область ворвется тепло до +14 градусов

Posted 4 марта, 07:05
Published 4 марта, 07:05
Modified 4 марта, 07:07
Updated 4 марта, 07:07
Начиная с пятницы, 7 марта, столбики термометров начнут ползти вверх. Днем и вечером температура воздуха поднимется до +10…+13 градусов, а ночью и утром — упадет до +3…+5 градусов Цельсия. Западный ветер до 5 метров в секунду.
В субботу, 8 марта, будет облачная погода с прояснениями. Днем потеплеет до +11…+14, а в ночное время воздух охладится до +2…+4 градусов Цельсия. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду.
В воскресенье, 9 марта, в Ростове-на-Дону будет малооблачно и без осадков. В течение суток температура воздуха будет варьироваться от +2 до +12 градусов Цельсия. Ветер ожидается восточный до 5 метров в секунду.
Добавим, что потепление только набирает обороты. На следующей неделе воздух прогреется еще сильнее.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ливень и сильный ветер обрушатся на Ростовскую область на этой неделе.