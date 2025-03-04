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Posted 4 марта, 13:01

Published 4 марта, 13:01

Modified 4 марта, 20:46

Updated 4 марта, 20:46

Ботинки в бахилах

Прокуратура заставила бесплатно выдавать бахилы в больницах в Ростовской области

4 марта 2025, 13:01
Фото: wikimedia.org. Ботинки в бахилах
Медицинские учреждения обязали бесплатно предоставлять бахилы пациентам и посетителям в Ростовской области, сообщает прокуратура региона.

Сотрудники прокуратуры Семикаракорского района Ростовской области получили обращение местной жительницы, которая проживает в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Она рассказала, что были нарушены ее социальные права.

Дело в том, что в Центральной районной больнице и стоматологической поликлинике посетителям, в том числе и этой пожилой женщине, не предоставляли бесплатные бахилы. Что является нарушением требований закона.

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В связи с этим прокуроры были вынуждены вмешаться и устранить нарушения. В организациях, на которые поступила жалоба, была организована выдача санитарных средств всем пациентам и посетителям.

До этого RostovGazeta рассказала, что к тяжелым больным в больницах Ростовской области разрешили пускать священников.

Как вы думаете, должны ли больницы выдавать бахилы и другие санитарные средства бесплатно?
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