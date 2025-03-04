Прокуратура заставила бесплатно выдавать бахилы в больницах в Ростовской области

Posted 4 марта, 13:01
Published 4 марта, 13:01
Modified 4 марта, 20:46
Updated 4 марта, 20:46
Сотрудники прокуратуры Семикаракорского района Ростовской области получили обращение местной жительницы, которая проживает в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Она рассказала, что были нарушены ее социальные права.
Дело в том, что в Центральной районной больнице и стоматологической поликлинике посетителям, в том числе и этой пожилой женщине, не предоставляли бесплатные бахилы. Что является нарушением требований закона.
В связи с этим прокуроры были вынуждены вмешаться и устранить нарушения. В организациях, на которые поступила жалоба, была организована выдача санитарных средств всем пациентам и посетителям.
До этого RostovGazeta рассказала, что к тяжелым больным в больницах Ростовской области разрешили пускать священников.