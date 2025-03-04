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Posted 4 марта, 07:34

Published 4 марта, 07:34

Modified 4 марта, 07:36

Updated 4 марта, 07:36

В Ростове-на-Дону планируют завершить реконструкцию улицы Вавилова к 1 декабря

Реконструкцию Вавилова в Ростове обещали закончить к 1 декабря

4 марта 2025, 07:34
Фото: rostov-gorod.ru. В Ростове-на-Дону планируют завершить реконструкцию улицы Вавилова к 1 декабря
К концу 2025 года в Ростове-на-Дону может завершится реконструкция большого участка улицы Вавилова. Все работы идут в соответствии с графиком, рассказал замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков.

В Ростове-на-Дону полным ходом идет реконструкция улицы Вавилова на отрезке от Особенной до Сосновой. На этом участке проезжая часть будет расширена до четырех полос, а помимо этого будет построено три путепровода также с четырьмя полосами движения. Кроме того, рабочие создадут транспортную развязку на пересечении улицы Особенной, улицы Вавилова и проспекта Королева.

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В Ростове-на-Дону полным ходом идет реконструкция улицы Вавилова на отрезке от Особенной до Сосновой
В Ростове-на-Дону полным ходом идет реконструкция улицы Вавилова на отрезке от Особенной до Сосновой
В Ростове-на-Дону полным ходом идет реконструкция улицы Вавилова на отрезке от Особенной до Сосновой. Фото: rostov-gorod.ru

Симков отметил, что работы ведутся согласно графику и их окончание запланировано на 1 декабря текущего года.

«Отставания нет. Из 123 земельных участков, которые планировалось изъять, на данный момент изъято 116. Риски неисполнения контратака тоже отсутствуют», — подметил Дмитрий Симков.

Ранее стало известно, что у Ростова-на-Дону не осталось денег на завершение реконструкции парка «Дружба».

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