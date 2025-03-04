Реконструкцию Вавилова в Ростове обещали закончить к 1 декабря

Posted 4 марта, 07:34
Published 4 марта, 07:34
Modified 4 марта, 07:36
Updated 4 марта, 07:36
В Ростове-на-Дону полным ходом идет реконструкция улицы Вавилова на отрезке от Особенной до Сосновой. На этом участке проезжая часть будет расширена до четырех полос, а помимо этого будет построено три путепровода также с четырьмя полосами движения. Кроме того, рабочие создадут транспортную развязку на пересечении улицы Особенной, улицы Вавилова и проспекта Королева.
Симков отметил, что работы ведутся согласно графику и их окончание запланировано на 1 декабря текущего года.
«Отставания нет. Из 123 земельных участков, которые планировалось изъять, на данный момент изъято 116. Риски неисполнения контратака тоже отсутствуют», — подметил Дмитрий Симков.
Ранее стало известно, что у Ростова-на-Дону не осталось денег на завершение реконструкции парка «Дружба».