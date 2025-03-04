Реконструкцию Вавилова в Ростове обещали закончить к 1 декабря

В Ростове-на-Дону полным ходом идет реконструкция улицы Вавилова на отрезке от Особенной до Сосновой. На этом участке проезжая часть будет расширена до четырех полос, а помимо этого будет построено три путепровода также с четырьмя полосами движения. Кроме того, рабочие создадут транспортную развязку на пересечении улицы Особенной, улицы Вавилова и проспекта Королева.