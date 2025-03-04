С прямыми ушами дешевле: что за животных продают в Ростове за сумасшедшие деньги

Например, покупка щенка алабая — крупной и активной собаки с развитыми сторожевыми способностями — обойдется жителям Ростова в 50-150 тысяч рублей. А представители новой породы собак-компаньонов американский булли, которую зарегистрировали только 2004 году, стоят, в среднем, 70-75 тысяч рублей. Некоторые заводчики в Ростовской области оценивают своих псов в 150 и даже 350 тысяч рублей.