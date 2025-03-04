С прямыми ушами дешевле: что за животных продают в Ростове за сумасшедшие деньги

Posted 4 марта, 14:15
Published 4 марта, 14:15
Modified 4 марта, 14:15
Updated 4 марта, 14:15
Завести породистого домашнего питомца — означает заранее быть готовым к повадкам и темпераменту животного, знать особенности его здоровья и уровень активности. Однако такие «плюсы» стоят немалых денег.
Например, покупка щенка алабая — крупной и активной собаки с развитыми сторожевыми способностями — обойдется жителям Ростова в 50-150 тысяч рублей. А представители новой породы собак-компаньонов американский булли, которую зарегистрировали только 2004 году, стоят, в среднем, 70-75 тысяч рублей. Некоторые заводчики в Ростовской области оценивают своих псов в 150 и даже 350 тысяч рублей.
Среди донских попугаев на продаже самый дорогой — желтохохлый какаду. Птицу можно обучить говорить. Такой питомец может прожить с хозяином до 40 лет. Но заплатить за это придется 250 тысяч рублей.
Любителям породистых кошек тоже придется раскошелиться. Наиболее дорогие коты в Ростове принадлежат к ориентальной породе. Котят продают за 60 тысяч рублей.
Кошки шотландской породы с необычными повисшими ушами стоят 45-50 тысяч рублей, а их ближайшие родственники — шотландские прямоухие — в несколько раз дешевле. Таких котят ростовчане готовы продать дешевле 5 тысяч рублей.
Ранее RostovGazeta писала о том, почем в Ростове продают популярные породы домашних любимцев и откуда такие цены.