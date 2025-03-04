Шарахнуло так, что кот подпрыгнул: жители Ростовской области рассказали об атаке БПЛА

Posted 4 марта, 08:29
Published 4 марта, 08:29
Modified 4 марта, 08:31
Updated 4 марта, 08:31
Всего за ночь произошли два пожара на севере региона, в Чертковском районе. В селе Сохрановка загорелся склад, расположенный на территории промзоны. По словам местных, там якобы находится Сохрановское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
— Горят склады. У меня отец там работает, — написал молодой человек в комментариях к посту о пожаре.
В 20 километрах от склада произошел еще один пожар — на нефтепроводе.
— Горит, зарево страшное! Даже выходить и снимать не хочется, — отметил накануне вечером третий сельчанин в комментариях к посту о ЧП на нефтепроводе.
— Шарахнуло так, что всей семьей вздрогнули. А кот аж подпрыгнул, — добавила женщина.
Позже некоторые telegram-каналы стали распространять информацию о пожаре на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Однако горожане моментально опровергли фейк.
— Вранье, я с балкона на него смотрю — нет возгораний. Не ведитесь, — поделился один из местных.