Шарахнуло так, что кот подпрыгнул: жители Ростовской области рассказали об атаке БПЛА

Всего за ночь произошли два пожара на севере региона, в Чертковском районе. В селе Сохрановка загорелся склад, расположенный на территории промзоны. По словам местных, там якобы находится Сохрановское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Волгоград».