rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 08:29

Published 4 марта, 08:29

Modified 4 марта, 08:31

Updated 4 марта, 08:31

Испуганный кот

Шарахнуло так, что кот подпрыгнул: жители Ростовской области рассказали об атаке БПЛА

4 марта 2025, 08:29
Фото: 1MI. Испуганный кот
В ночь на 4 марта Ростовская область попала под массированную атаку беспилотников. Местные жители в соцсетях рассказали, как пережили случившееся.

Всего за ночь произошли два пожара на севере региона, в Чертковском районе. В селе Сохрановка загорелся склад, расположенный на территории промзоны. По словам местных, там якобы находится Сохрановское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

— Горят склады. У меня отец там работает, — написал молодой человек в комментариях к посту о пожаре.
Появились кадры пожара на складе в районе М-4 после атаки БПЛА в Ростовской области
Узнать подробнее

В 20 километрах от склада произошел еще один пожар — на нефтепроводе.

— Горит, зарево страшное! Даже выходить и снимать не хочется, — отметил накануне вечером третий сельчанин в комментариях к посту о ЧП на нефтепроводе.
— Шарахнуло так, что всей семьей вздрогнули. А кот аж подпрыгнул, — добавила женщина.
Видео: ТГ База. В селе Сохрановка загорелся склад, расположенный на территории промзоны

Позже некоторые telegram-каналы стали распространять информацию о пожаре на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Однако горожане моментально опровергли фейк.

— Вранье, я с балкона на него смотрю — нет возгораний. Не ведитесь, — поделился один из местных.
Читайте также:
В Минобороны РФ насчитали 10 дронов, атаковавших ночью Ростовскую областьНи в коем случае не трогайте: в хуторе Ростовской области нашли обломки БПЛАЭвакуировали в укрытие: что произошло после атаки БПЛА в Ростовской области
#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Фейк#БПЛА#Чертковский район#Газопровод
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика