Сирены завоют в Ростовской области 5 марта. Что случилось?

Поэтому во время тестирования систем в 10.43 мск начнутся перебои в работе телевизионных каналов первого мультиплекса (то есть Первый канал, Россия-1, Матч-ТВ, НТВ, Пятый канал и другие основные вещатели), а также трех радиостанций: «Маяк», «Радио России», «Вести-ФМ». Периодически на трансляционные устройства будет приходить смс «Техническая проверка».