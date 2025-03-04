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Posted 4 марта, 08:22

Published 4 марта, 08:22

Modified 4 марта, 08:24

Updated 4 марта, 08:24

Сирены на крыше

Сирены завоют в Ростовской области 5 марта. Что случилось?

4 марта 2025, 08:22
Фото: Pxhere. Сирены на крыше

В Ростовской области пройдет тренировка систем оповещения населения

В Ростовской области запланировано проведение тренировки системы оповещения и информирования населения. В связи с этим сирены будут работать на протяжении часа в среду, 5 марта, сообщает правительство региона.

Так, в среду, 5 марта, с 10.00 до 11.00 мск на территории 55 населенных пунктов Ростовской области состоится тренировка систем экстренного оповещения населения: электросирен, уличных громкоговорителей, и в том числе трансляционных установок.

Поэтому во время тестирования систем в 10.43 мск начнутся перебои в работе телевизионных каналов первого мультиплекса (то есть Первый канал, Россия-1, Матч-ТВ, НТВ, Пятый канал и другие основные вещатели), а также трех радиостанций: «Маяк», «Радио России», «Вести-ФМ». Периодически на трансляционные устройства будет приходить смс «Техническая проверка».

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Кроме того, планируется привлечение посыльных и автотранспорта, оборудованного громкоговорителями.

Добавим, что в случае выявления нарушений в работе оборудования, ремонт и замена (при необходимости) будут произведены в кратчайшие сроки.

Ранее RostovGazeta рассказала, что работу системы смс-оповещения планируют наладить в Ростове-на-Дону.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Сирена#Радио#Система оповещения#Проблемы с радио#Экстренное оповещение#Телевидение#Перебои
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