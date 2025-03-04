Сирены завоют в Ростовской области 5 марта. Что случилось?

Posted 4 марта, 08:22
Published 4 марта, 08:22
Modified 4 марта, 08:24
Updated 4 марта, 08:24
Так, в среду, 5 марта, с 10.00 до 11.00 мск на территории 55 населенных пунктов Ростовской области состоится тренировка систем экстренного оповещения населения: электросирен, уличных громкоговорителей, и в том числе трансляционных установок.
Поэтому во время тестирования систем в 10.43 мск начнутся перебои в работе телевизионных каналов первого мультиплекса (то есть Первый канал, Россия-1, Матч-ТВ, НТВ, Пятый канал и другие основные вещатели), а также трех радиостанций: «Маяк», «Радио России», «Вести-ФМ». Периодически на трансляционные устройства будет приходить смс «Техническая проверка».
Кроме того, планируется привлечение посыльных и автотранспорта, оборудованного громкоговорителями.
Добавим, что в случае выявления нарушений в работе оборудования, ремонт и замена (при необходимости) будут произведены в кратчайшие сроки.
Ранее RostovGazeta рассказала, что работу системы смс-оповещения планируют наладить в Ростове-на-Дону.