Стал известен топ-100 крупнейших инвесторов Ростовской области

Мы составили рейтинг по последним указанным у всех компаний данным бухгалтерской отчетности за 2023 год. Стратегические предприятия, чья отчетность с разрешения президента России не публикуется, в топ-100 не вошли. Мы готовы рассмотреть вопрос о внесении изменений в рейтинг, если данные появятся в открытом доступе.