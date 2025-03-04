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Posted 4 марта, 15:12

Published 4 марта, 15:12

Modified 4 марта, 15:12

Updated 4 марта, 15:12

«НЗНП»

Стал известен топ-100 крупнейших инвесторов Ростовской области

4 марта 2025, 15:12
Фото: donland.ru. «НЗНП»
Сюжет
Эксклюзив
RostovGazeta составила рейтинг инвесторов Ростовской области, куда вошли 100 предприятий с крупнейшими объемами капиталовложений. Рассказываем, кто инвестировал больше всех.

Мы составили рейтинг по последним указанным у всех компаний данным бухгалтерской отчетности за 2023 год. Стратегические предприятия, чья отчетность с разрешения президента России не публикуется, в топ-100 не вошли. Мы готовы рассмотреть вопрос о внесении изменений в рейтинг, если данные появятся в открытом доступе.

Участниками рейтинга стали только те предприятия, которые зарегистрированы и ведут деятельность на территории региона. Инвестиции дочерних и подконтрольных компаний за пределами Ростовской области не учитывались.

Рейтинг основан на суммировании трех составляющих денежного потока от инвестиционных операций: приобретения внеоборотных активов, покупки акций и долей участия и платежей по процентам.

Стало известно, что в Ростовской области изменила Стратегия инвестиций за 20 лет
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Лидером рейтинга стало предприятие по производству нефтепродуктов — общие затраты на инвестиционные проекты «Новошахтинского завода нефтепродуктов» («НЗНП») превысили 18,3 миллиарда рублей.

Подробнее о том, кто и сколько вложил в инвестиции по итогам 2023 года в Ростовской области читайте в спецпроекте RostovGazeta.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Инвестиции#Ростов
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