Стал известен топ-100 крупнейших инвесторов Ростовской области

Posted 4 марта, 15:12
Published 4 марта, 15:12
Modified 4 марта, 15:12
Updated 4 марта, 15:12
Мы составили рейтинг по последним указанным у всех компаний данным бухгалтерской отчетности за 2023 год. Стратегические предприятия, чья отчетность с разрешения президента России не публикуется, в топ-100 не вошли. Мы готовы рассмотреть вопрос о внесении изменений в рейтинг, если данные появятся в открытом доступе.
Участниками рейтинга стали только те предприятия, которые зарегистрированы и ведут деятельность на территории региона. Инвестиции дочерних и подконтрольных компаний за пределами Ростовской области не учитывались.
Рейтинг основан на суммировании трех составляющих денежного потока от инвестиционных операций: приобретения внеоборотных активов, покупки акций и долей участия и платежей по процентам.
Лидером рейтинга стало предприятие по производству нефтепродуктов — общие затраты на инвестиционные проекты «Новошахтинского завода нефтепродуктов» («НЗНП») превысили 18,3 миллиарда рублей.
Подробнее о том, кто и сколько вложил в инвестиции по итогам 2023 года в Ростовской области читайте в спецпроекте RostovGazeta.