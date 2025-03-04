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Posted 4 марта, 06:35

Published 4 марта, 06:35

Modified 4 марта, 06:35

Updated 4 марта, 06:35

В 2024 году госкомпании закупили у малого бизнеса товары и услуги на 9,6 трлн рублей

В 2024 году госкомпании закупили у малого бизнеса товары и услуги на 9,6 трлн рублей

4 марта 2025, 06:35
Фото: 1MI.
В 2024 году объем закупок крупных заказчиков у малого и среднего бизнеса увеличился более чем на 20%, впервые достигнув отметки в 9,6 трлн рублей.

Это наивысший результат с момента установления обязательной квоты в 25% для закупок у субъектов МСП, контроль за исполнением которой осуществляют Корпорация МСП и региональные уполномоченные органы.

Увеличение объемов произошло благодаря значительному росту закупок в секторе обрабатывающей промышленности, расширению поставок инновационной продукции и созданию российских ИТ-решений.

По словам заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака, участие малого и среднего бизнеса в закупках государственных компаний является ключевым элементом поддержки предпринимательства в рамках нового федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По его словам, наблюдается четкая тенденция к увеличению доли высокотехнологичной продукции в общем объеме закупок у малых и средних предприятий. В текущем году объем поставок инновационных товаров от компаний МСП крупным государственным заказчикам достиг приблизительно 905 млрд рублей. Следовательно, возрастает роль малого и среднего бизнеса в развитии ключевых секторов экономики, направленных на формирование экономики предложения, пишет «Коммерсантъ».

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что участие в государственных закупках предоставляет малому и среднему бизнесу стабильный и обширный рынок сбыта, что создает условия для дальнейшего роста.

Исаевич также добавил, что в 2024 году количество малых и средних предприятий, сотрудничающих с государственными компаниями, увеличилось на 6,1% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордной отметки в 226 тысяч. Он считает, что данная тенденция свидетельствует об укреплении доверия к сектору МСП. Это позволяет предпринимателям успешно выполнять контрактные обязательства и эффективно взаимодействовать с крупными заказчиками.

При этом значительная доля закупок у МСП (свыше 73% от совокупного объема) приходится на продукцию производственного назначения. Объем поставок товаров, произведенных малыми и средними предприятиями для государственных компаний в сфере обрабатывающей промышленности, увеличился более чем на треть по сравнению с 2023 годом, достигнув 3,3 трлн рублей.

Лидирующие позиции по суммарному объему закупок у малого и среднего бизнеса занимают Москва (3,1 трлн руб.), за ней следуют Санкт-Петербург (801,4 млрд руб.), Республика Татарстан (552,6 млрд руб.), Московская область (431,3 млрд руб.) и Свердловская область (346,9 млрд руб.).

По росту объемов заключенных контрактов относительно 2023 года в первую десятку вошли: Москва (прирост +1 трлн руб.), Республика Татарстан (+360,9 млрд руб.), Санкт-Петербург (+119,5 млрд руб.), Свердловская область (+91,2 млрд руб.), Московская область (+69,1 млрд руб.), Новосибирская область (+49,7 млрд руб.), Тюменская область (+32,8 млрд руб.), Пермский край (+31,2 млрд руб.), Краснодарский край (+31,1 млрд руб.) и Ленинградская область (+28,9 млрд руб.).

Ранее сообщалось, что малый и средний бизнес имеет возможность присоединиться к программе «выращивания», разработанной Минэкономразвития РФ совместно с Корпорацией МСП. Это позволит заключить долгосрочный офсетный договор с одной из госкомпаний. На данный момент уже подписано 16 подобных соглашений, общий объем которых превышает 6,6 млрд рублей. В 2025 году еще девять предприятий с государственным участием планируют утвердить собственные программы по развитию поставщиков.

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