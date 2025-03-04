В 2024 году госкомпании закупили у малого бизнеса товары и услуги на 9,6 трлн рублей

Исаевич также добавил, что в 2024 году количество малых и средних предприятий, сотрудничающих с государственными компаниями, увеличилось на 6,1% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордной отметки в 226 тысяч. Он считает, что данная тенденция свидетельствует об укреплении доверия к сектору МСП. Это позволяет предпринимателям успешно выполнять контрактные обязательства и эффективно взаимодействовать с крупными заказчиками.