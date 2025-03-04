В Банке «Центр-инвест» ввели новый дресс-код для персонала

Posted 4 марта, 13:54
Published 4 марта, 13:54
Modified 4 марта, 13:56
Updated 4 марта, 13:56
Форма является отражением стратегии клиентоориентированности, которой придерживается компания в своей работе.
Председатель правления банка Лидия Симонова выразила уверенность, что обновленный образ работников компании будет вдохновлять не только их самих, но и клиентов. Она поблагодарила бренд за плодотворную совместную работу.
Стоит отметить, что в банке традиционно принято чествовать работников, которые трудились в нем более десяти, пятнадцати, а также двадцати, двадцати пяти и тридцати лет. На лацканах пиджака каждого из сотрудников есть значок, отражающий принадлежность к каждой из этих категорий.
По словам сооснователя бренда DNK RUSSIA Анны Ничковой, забота о персонале является залогом успеха для любой организации. Значительную часть жизни люди проводят на рабочем месте. Что касается сотрудника-женщины, то для нее важен ее внешний вид. Команда DNK RUSSIA ценит, что банк обратился именно к их бренду, чтобы придумать новый образ сотрудника. По мнению Ничковой, дизайнеры разработали идеальную одежду, в которой можно отправиться после работы в гости, на праздник или на свидание — сотрудник всегда будет выглядеть модно и уместно.
Команда банка «Центр-инвест» стремится к инновациям и уважает традиции. Компания работает над развитием дистанционных сервисов обслуживания клиентов, а также улучшает работу в офисах, обеспечивая комфортную среду для взаимодействия сотрудников с клиентами.