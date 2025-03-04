В Банке «Центр-инвест» ввели новый дресс-код для персонала

По словам сооснователя бренда DNK RUSSIA Анны Ничковой, забота о персонале является залогом успеха для любой организации. Значительную часть жизни люди проводят на рабочем месте. Что касается сотрудника-женщины, то для нее важен ее внешний вид. Команда DNK RUSSIA ценит, что банк обратился именно к их бренду, чтобы придумать новый образ сотрудника. По мнению Ничковой, дизайнеры разработали идеальную одежду, в которой можно отправиться после работы в гости, на праздник или на свидание — сотрудник всегда будет выглядеть модно и уместно.