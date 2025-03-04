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Posted 4 марта, 13:54

Published 4 марта, 13:54

Modified 4 марта, 13:56

Updated 4 марта, 13:56

В Банке «Центр-инвест» ввели новый дресс-код для персонала

В Банке «Центр-инвест» ввели новый дресс-код для персонала

4 марта 2025, 13:54
Фото: Изображение Midjourney.
Банк «Центр-инвест» представил обновленный вариант формы для работников фронт-офисов, которая была разработана местным брендом DNK RUSSIA. Главное требование к облачению — функциональность и соответствие актуальным трендам в мире моды.

Форма является отражением стратегии клиентоориентированности, которой придерживается компания в своей работе.

Председатель правления банка Лидия Симонова выразила уверенность, что обновленный образ работников компании будет вдохновлять не только их самих, но и клиентов. Она поблагодарила бренд за плодотворную совместную работу.

Стоит отметить, что в банке традиционно принято чествовать работников, которые трудились в нем более десяти, пятнадцати, а также двадцати, двадцати пяти и тридцати лет. На лацканах пиджака каждого из сотрудников есть значок, отражающий принадлежность к каждой из этих категорий.

Фото: Пресс-служба Банка «Центр-инвест»

По словам сооснователя бренда DNK RUSSIA Анны Ничковой, забота о персонале является залогом успеха для любой организации. Значительную часть жизни люди проводят на рабочем месте. Что касается сотрудника-женщины, то для нее важен ее внешний вид. Команда DNK RUSSIA ценит, что банк обратился именно к их бренду, чтобы придумать новый образ сотрудника. По мнению Ничковой, дизайнеры разработали идеальную одежду, в которой можно отправиться после работы в гости, на праздник или на свидание — сотрудник всегда будет выглядеть модно и уместно.

Команда банка «Центр-инвест» стремится к инновациям и уважает традиции. Компания работает над развитием дистанционных сервисов обслуживания клиентов, а также улучшает работу в офисах, обеспечивая комфортную среду для взаимодействия сотрудников с клиентами.

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