В Минобороны РФ насчитали 10 дронов, атаковавших ночью Ростовскую область

Как сообщала RostovGazeta, в результате воздушной атаки обломки беспилотников обрушились недалеко от трассы М-4 «Дон», где загорелся склад на промобъекте в Чертковском районе. В 20 километрах оттуда еще один пожар случился на нефтепроводе, где тоже упали фрагменты БПЛА. Также части летательных аппаратов нашли в хуторе Павловском Верхнедонского района. Там уже работают специалисты, которые их обезвреживают.