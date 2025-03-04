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Posted 4 марта, 06:10

Published 4 марта, 06:10

Modified 4 марта, 06:12

Updated 4 марта, 06:12

В Минобороны РФ насчитали 10 дронов, атаковавших ночью Ростовскую область

В Минобороны РФ насчитали 10 дронов, атаковавших ночью Ростовскую область

4 марта 2025, 06:10
Фото: Минобороны России. В Минобороны РФ насчитали 10 дронов, атаковавших ночью Ростовскую область
Над Ростовской областью сбили 10 беспилотников в ночь на 4 марта. Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, всего за ночь ПВО отработали по 18 украинских БПЛА. Помимо донского региона, дроны уничтожили в Воронежской области (три штуки), Самарской (две штуки), а также в Курской, Астраханской и Белгородской областях (по одной штуке).

Появились кадры пожара на складе в районе М-4 после атаки БПЛА в Ростовской области
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Как сообщала RostovGazeta, в результате воздушной атаки обломки беспилотников обрушились недалеко от трассы М-4 «Дон», где загорелся склад на промобъекте в Чертковском районе. В 20 километрах оттуда еще один пожар случился на нефтепроводе, где тоже упали фрагменты БПЛА. Также части летательных аппаратов нашли в хуторе Павловском Верхнедонского района. Там уже работают специалисты, которые их обезвреживают.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#ПВО#БПЛА#Минобороны РФ#Чертковский район#Дроны
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