В Минобороны РФ насчитали 10 дронов, атаковавших ночью Ростовскую область

Posted 4 марта, 06:10
Published 4 марта, 06:10
Modified 4 марта, 06:12
Updated 4 марта, 06:12
По информации ведомства, всего за ночь ПВО отработали по 18 украинских БПЛА. Помимо донского региона, дроны уничтожили в Воронежской области (три штуки), Самарской (две штуки), а также в Курской, Астраханской и Белгородской областях (по одной штуке).
Как сообщала RostovGazeta, в результате воздушной атаки обломки беспилотников обрушились недалеко от трассы М-4 «Дон», где загорелся склад на промобъекте в Чертковском районе. В 20 километрах оттуда еще один пожар случился на нефтепроводе, где тоже упали фрагменты БПЛА. Также части летательных аппаратов нашли в хуторе Павловском Верхнедонского района. Там уже работают специалисты, которые их обезвреживают.