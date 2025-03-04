В национальном центре «Россия» стартовал проект «Путешествие по России»

Posted 4 марта, 14:58
Published 4 марта, 14:58
Modified 4 марта, 15:08
Updated 4 марта, 15:08
Всего за час посетители смогут совершить путешествие по всей стране, от Дальнего Востока до Калининграда. В экспозиции представлены главные достижения, инновационные разработки, а также культурные, природные и исторические достопримечательности каждого федерального округа.
Выставку создали буквально за месяц. Для ее строительства понадобилось свыше трех тысяч квадратных метров. В составе экспозиции можно выделить семь зон, каждая из которых относится к конкретному федеральному округу.
Национальный центр «Россия» стал правопреемником выставки «Россия» по поручению президента Росии. После окончания выставки Владимир Путин поставил задачу сохранить уникальные достижения и накопленный опыт из всех уголков страны.
— Так родилось поручение президента о создании Национального центра «Россия». Это не просто выставочное пространство — это центр национальной гордости, где собрано все то, чем гордятся наши граждане, — отметил замруководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета национального центра «Россия» Сергей Кириенко.
В национальном центре создали проект «Путешествие по России», который не имеет аналогов в мире. По поручению главы государства посещение экспозиций и мероприятий национального центра бесплатно. Посетить его может любой желающий.
Новая экспозиция объединила в себе и традиции, и современные достижения, и историю. Все это представлено в виде мультимедийных инсталляций, рассказывающих о многообразии России и достижениях ученых в области науки и технологий. Для эффекта полного погружения, используются современные VR-технологии.
Первая часть проекта посвящена гастрономическим рядам с традиционными и новаторскими блюдами из разных регионов. Они поделены на четыре тематические зоны в соответствии со сторонами света: Север, Юг, Восток и Запад. Для посетителей подготовили кулинарные шоу, тематические фестивали, мастер-классы «Учим кулинарный язык России» и насыщенную культурную программа. Для самых маленьких гостей предусмотрена детская комната.
Выставочное пространство завершает цифровая «Зона сердца», где каждый посетитель сможет оставить свои впечатления на цифровой открытке, которая будет сохранена в истории Национального центра «Россия».
Выставка «Путешествие по России» рассчитана на представителей всех возрастов. Экспозиции откроются для свободного посещения 5 марта. Вход на площадку бесплатный в порядке живой очереди или в составе экскурсионных групп, которые формируются по предварительной регистрации на сайте RUSSIA.RU или на главной информационной стойке Национального центра.