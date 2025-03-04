В национальном центре «Россия» стартовал проект «Путешествие по России»

Новая экспозиция объединила в себе и традиции, и современные достижения, и историю. Все это представлено в виде мультимедийных инсталляций, рассказывающих о многообразии России и достижениях ученых в области науки и технологий. Для эффекта полного погружения, используются современные VR-технологии.