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Posted 4 марта, 08:27

Published 4 марта, 08:27

Modified 4 марта, 08:29

Updated 4 марта, 08:29

Парад Победы в Ростове

В Ростове-на-Дону и Новочеркасске 9 мая пройдут парады Победы

4 марта 2025, 08:27
Фото: donland.ru. Парад Победы в Ростове
Сюжет
Праздник
В правительстве Ростовской области подтвердили проведение парадов, посвященных Дню Победы 9 мая. Праздничные шествия пройдут в Ростове-на-Дону и Новочеркасске, сообщают представители ведомства.

Парады Победы пройдут в восьми городах-героях, а также в 19 городах России, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, в том числе в Ростове-на-Дону и Новочеркасске.

Уточняется, что торжественные мероприятия с участием воинских подразделений запланированы еще в нескольких городах Ростовской области, однако в каких именно не уточняется.

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Добавим, что окончательное решение о формате проведения парадов будет принято позже. Также до сих пор не известно состоится ли в донских городах шествие «Бессмертного полка».

Ранее RostovGazeta рассказала, что парад на 9 Мая в Ростове может пройти без зрителей из-за угрозы БПЛА.

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