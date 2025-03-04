В Ростове-на-Дону и Новочеркасске 9 мая пройдут парады Победы

Posted 4 марта, 08:27
Published 4 марта, 08:27
Modified 4 марта, 08:29
Updated 4 марта, 08:29
Парады Победы пройдут в восьми городах-героях, а также в 19 городах России, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, в том числе в Ростове-на-Дону и Новочеркасске.
Уточняется, что торжественные мероприятия с участием воинских подразделений запланированы еще в нескольких городах Ростовской области, однако в каких именно не уточняется.
Добавим, что окончательное решение о формате проведения парадов будет принято позже. Также до сих пор не известно состоится ли в донских городах шествие «Бессмертного полка».
Ранее RostovGazeta рассказала, что парад на 9 Мая в Ростове может пройти без зрителей из-за угрозы БПЛА.