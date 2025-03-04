В Ростовской области появятся четыре вытрезвителя. В каких городах их откроют?

Posted 4 марта, 14:02
Published 4 марта, 14:02
Modified 4 марта, 14:04
Updated 4 марта, 14:04
Организации для оказания помощи гражданам под воздействием алкоголя или наркотиков появятся в Таганроге, Шахтах и в Новочеркасске. Еще один вытрезвитель будет введен в ростовском наркодиспансере.
В данный момент проводятся мероприятия по подбору помещений для создания в них вытрезвителей. Какую сумму выделят на это, станет известно после выбора здания или земельного участка, где собираются открыть данные организации.
Напомним, закон о вытрезвителях приняли в апреле 2023 года, но в силу он вступил только в начале лета 2024 года.
Он предусматривает создание организаций, в которых будут помогать людям, находящимся под действием алкоголя, наркотиков и других токсических веществ.