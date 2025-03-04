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Posted 4 марта, 14:02

Published 4 марта, 14:02

Modified 4 марта, 14:04

Updated 4 марта, 14:04

Пустые бутылки из-под алкоголя

В Ростовской области появятся четыре вытрезвителя. В каких городах их откроют?

4 марта 2025, 14:02
Фото: rostovgazeta.ru. Пустые бутылки из-под алкоголя

В четырех городах Ростовской области появятся вытрезвители

На Дону в четырех городах появятся вытрезвители. Об этом пишет «Молот», ссылаясь на слова замминистра здравоохранения Ростовской области Владимира Колесникова.

Организации для оказания помощи гражданам под воздействием алкоголя или наркотиков появятся в Таганроге, Шахтах и в Новочеркасске. Еще один вытрезвитель будет введен в ростовском наркодиспансере.

В данный момент проводятся мероприятия по подбору помещений для создания в них вытрезвителей. Какую сумму выделят на это, станет известно после выбора здания или земельного участка, где собираются открыть данные организации.

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Напомним, закон о вытрезвителях приняли в апреле 2023 года, но в силу он вступил только в начале лета 2024 года.

Он предусматривает создание организаций, в которых будут помогать людям, находящимся под действием алкоголя, наркотиков и других токсических веществ.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здравоохранение#Алкоголь#Последние новости Ростова на сегодня#Закон#Вытрезвители
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