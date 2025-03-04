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Posted 4 марта, 17:58

Published 4 марта, 17:58

Modified 4 марта, 18:00

Updated 4 марта, 18:00

В Ростовской области решили вернуть вытрезвители, а пациентам раздали бахилы

В Ростовской области решили вернуть вытрезвители, а пациентам раздали бахилы

4 марта 2025, 17:58
Фото: Шедеврум. 1MI. В Ростовской области решили вернуть вытрезвители, а пациентам раздали бахилы
В Ростовской области введут вытрезвители и будут бесплатно выдавать бахилы. Тем временем стало известно, что региону угрожают затопления.

Бесплатные бахилы

В прокуратуру Семикаракорского района поступила жалоба от дончанки, которая проживает в доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Она рассказала, в Центральной районной больнице и стоматологической поликлинике посетителям, в том числе и этой пожилой женщине, не предоставляли бесплатные бахилы.

Прокуроры были вынуждены разобраться с данной ситуацией. Сотрудники ведомства обязали медицинские учреждения, на которые поступила жалоба, выдавать бахилы всем пациентам и посетителям бесплатно.

Подтопления угрожают Ростовской области весной
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Угроза подтоплений

Полномочный представитель президента в южном округе Владимир Устинов сообщил, что в период весеннего половодья в 2025 году под угрозу подтопления попадут около 1,2 тысячи населенных пунктов на юге страны, в которых насчитывается около миллиона жителей.

Угроза подтоплений
Угроза подтоплений. Фото: 1MI

Половодье все чаще возникает весной на реках Ростовской области. Это связано с появлением ледяных заторов льда в русле реки, которые приводят к сильному подъему уровня воды.

При этом наиболее тяжелые последствия зафиксировали на территориях, близких к Азовскому морю и низовьям Дона. Именно в этих местах часто происходят наводнения из-за нагонных ветровых явлений.

В Ростовской области появятся четыре вытрезвителя. В каких городах их откроют?
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Донские вытрезвители

Региональный Минздрав сообщил, что в Ростовской области введут четыре организации, которые будут оказывать помощь людям под воздействием алкоголя или наркотиков. Вытрезвители появятся в Таганроге, Шахтах и в Новочеркасске, а также в ростовском наркодиспансере.

В данный момент ведется подбор помещений и земельных участков, в которых будут созданы организации.

Вытрезвители помогут предотвратить гибель людей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения в непогоду. Также организации помогут снять нагрузку с медицинских учреждений и служб скорой помощи.

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