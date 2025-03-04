В Ростовской области решили вернуть вытрезвители, а пациентам раздали бахилы

Региональный Минздрав сообщил, что в Ростовской области введут четыре организации, которые будут оказывать помощь людям под воздействием алкоголя или наркотиков. Вытрезвители появятся в Таганроге, Шахтах и в Новочеркасске, а также в ростовском наркодиспансере.