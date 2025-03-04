В Ростовской области решили вернуть вытрезвители, а пациентам раздали бахилы

Posted 4 марта, 17:58
Published 4 марта, 17:58
Modified 4 марта, 18:00
Updated 4 марта, 18:00
В прокуратуру Семикаракорского района поступила жалоба от дончанки, которая проживает в доме-интернате для престарелых и инвалидов.
Она рассказала, в Центральной районной больнице и стоматологической поликлинике посетителям, в том числе и этой пожилой женщине, не предоставляли бесплатные бахилы.
Прокуроры были вынуждены разобраться с данной ситуацией. Сотрудники ведомства обязали медицинские учреждения, на которые поступила жалоба, выдавать бахилы всем пациентам и посетителям бесплатно.
Полномочный представитель президента в южном округе Владимир Устинов сообщил, что в период весеннего половодья в 2025 году под угрозу подтопления попадут около 1,2 тысячи населенных пунктов на юге страны, в которых насчитывается около миллиона жителей.
Половодье все чаще возникает весной на реках Ростовской области. Это связано с появлением ледяных заторов льда в русле реки, которые приводят к сильному подъему уровня воды.
При этом наиболее тяжелые последствия зафиксировали на территориях, близких к Азовскому морю и низовьям Дона. Именно в этих местах часто происходят наводнения из-за нагонных ветровых явлений.
Региональный Минздрав сообщил, что в Ростовской области введут четыре организации, которые будут оказывать помощь людям под воздействием алкоголя или наркотиков. Вытрезвители появятся в Таганроге, Шахтах и в Новочеркасске, а также в ростовском наркодиспансере.
В данный момент ведется подбор помещений и земельных участков, в которых будут созданы организации.
Вытрезвители помогут предотвратить гибель людей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения в непогоду. Также организации помогут снять нагрузку с медицинских учреждений и служб скорой помощи.