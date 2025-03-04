В станице Ольгинская ускорили мобильный интернет

Posted 4 марта, 07:00
Published 4 марта, 07:00
Modified 4 марта, 07:00
Updated 4 марта, 07:00
Модернизация затронула 4G сети МТС, тем самым ускорив интернет в станице, а также на платном участке автодороги «Обход Ростова-на-Дону» вблизи станицы на 20%.
Усиление LTE в Ольгинской будет способствовать улучшению качества связи также в населенных пунктах рядом.
«Эта часть Аксайского района постепенно развивается: появляются коттеджные поселки, развивается автомобильное сообщение. А это приводит к нагрузке на сеть и иногда только ее модернизация, способна обеспечить быстрый и бесперебойный доступ к интернет-соединению», — отметил директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.