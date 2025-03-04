Власти прокомментировали скандал с врачом в Ростове, который выгнал ребенка

Posted 4 марта, 15:33
Published 4 марта, 15:33
Modified 4 марта, 15:35
Updated 4 марта, 15:35
Напомним, в СМИ появилась информация об инциденте в одной из ростовских больниц. Согласно источникам, жительница Батайска обратилась к врачам за повторным лечением для своего ребенка. Девочке неправильно загипсовали ногу в ЦГБ Батайска, из-за чего у нее начала синеть стопа.
Однако, по данным СМИ, вместо оказания медицинской помощи врач выпихнул женщину с ее дочерью из кабинета. Специалист якобы начал грубить и, как утверждает мать, сказал: «Откуда приехали, туда и езжайте!»
Инцидент прокомментировал замминистра региональной политики региона Сергей Тюрин. По его словам, женщина обратилась в детский травматологический пункт городской клинической больницы №20 без направления.
Дежурный врач осмотрел девочку и сообщил, что ей нужна экстренная госпитализация в травматолого-ортопедическое отделение. Однако ее мать отказалась от этого и потребовала оказания помощи на месте.
Для разрешения конфликта был вызван травматолог. Девочку доставили в травматолого-ортопедическое отделение и оказали ей помощь.