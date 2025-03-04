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Posted 4 марта, 15:33

Published 4 марта, 15:33

Modified 4 марта, 15:35

Updated 4 марта, 15:35

Полицейская форма

Власти прокомментировали скандал с врачом в Ростове, который выгнал ребенка

4 марта 2025, 15:33
Фото: 1MI. Полицейская форма
В Министерстве региональной политики Ростовской области прокомментировали инцидент в одной из ростовских больниц с батайчанкой и ее ребенком, которым якобы отказались оказывать помощь и выдворили из кабинета.

Напомним, в СМИ появилась информация об инциденте в одной из ростовских больниц. Согласно источникам, жительница Батайска обратилась к врачам за повторным лечением для своего ребенка. Девочке неправильно загипсовали ногу в ЦГБ Батайска, из-за чего у нее начала синеть стопа.

Однако, по данным СМИ, вместо оказания медицинской помощи врач выпихнул женщину с ее дочерью из кабинета. Специалист якобы начал грубить и, как утверждает мать, сказал: «Откуда приехали, туда и езжайте!»

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Инцидент прокомментировал замминистра региональной политики региона Сергей Тюрин. По его словам, женщина обратилась в детский травматологический пункт городской клинической больницы №20 без направления.

Дежурный врач осмотрел девочку и сообщил, что ей нужна экстренная госпитализация в травматолого-ортопедическое отделение. Однако ее мать отказалась от этого и потребовала оказания помощи на месте.

Для разрешения конфликта был вызван травматолог. Девочку доставили в травматолого-ортопедическое отделение и оказали ей помощь.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Дети#Больница#Конфликт#Врач#Происшествия#Министерство внутренних дел
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