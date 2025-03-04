Власти прокомментировали скандал с врачом в Ростове, который выгнал ребенка

Напомним, в СМИ появилась информация об инциденте в одной из ростовских больниц. Согласно источникам, жительница Батайска обратилась к врачам за повторным лечением для своего ребенка. Девочке неправильно загипсовали ногу в ЦГБ Батайска, из-за чего у нее начала синеть стопа.