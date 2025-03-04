«Языки пламени и клубы дыма»: Автобус вспыхнул на заправке в Азове

По данным МЧС Ростовской области, инцидент произошел на одной из заправок на Кагальницком шоссе. Там автобус загорелся после того, как водитель включил зажигание. До прибытия огнеборцев огонь распространился на 10 квадратов. Инцидент обошелся без пострадавших.