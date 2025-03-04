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Posted 4 марта, 13:03

Published 4 марта, 13:03

Modified 4 марта, 13:11

Updated 4 марта, 13:11

Тушение ТС

«Языки пламени и клубы дыма»: Автобус вспыхнул на заправке в Азове

4 марта 2025, 13:03
Фото: mchs.gov.ru. Тушение ТС

Автобус вспыхнул на заправке в Ростовской области

В Азове на одной из заправок вспыхнул автобус. Видео с места событий RostovGazeta предоставили очевидцы.

На кадрах видно, что из передней части автобуса исходят языки пламени и клубы дыма. Примерно на середине видео к транспорту подбегают люди и пытаются потушить огонь с помощью огнетушителя.

По словам очевидцев, на место происшествия уже прибыли пожарные, которые пытаются ликвидировать возгорание.

По данным МЧС Ростовской области, инцидент произошел на одной из заправок на Кагальницком шоссе. Там автобус загорелся после того, как водитель включил зажигание. До прибытия огнеборцев огонь распространился на 10 квадратов. Инцидент обошелся без пострадавших.

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Видео: t.me/RostovInside. «Языки пламени и клубы дыма»: Автобус вспыхнул на заправке в Азове

Ранее RostovGazeta писала о серьезном возгорании автобуса в одном из спальных районов Ростова. Огонь пришлось тушить трем пожарным машинам. Кадры с места происшествия можно посмотреть в материале.

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