Заммэра Москвы: 5,5 км съездов на МКАД готовят к реконструкции на востоке столицы

Posted 4 марта, 15:36
Published 4 марта, 15:36
Modified 4 марта, 15:57
Updated 4 марта, 15:57
Как сообщает www.mos.ru, он рассказал о строительстве и ремонте съездов, полос разгона, боковых проездов и заездных карманов на тех участках, где МКАД пересекается с шоссе Энтузиастов, Носовихинским шоссе и улицей Победы.
Владимир Ефимов сообщил о том, что в проекте предусмотрены строительство и реконструкция 5,5 километра дорог: будет построен боковой проезд по внешней стороне МКАД на протяжении 1–3-го километров, отремонтированы действующие и возведены новые съезды. Пока же ведется подготовка к строительным работам. А полная готовность всех съездов и дорог намечена в проекте на август следующего года.
Строительство будет проходить в районах Ивановское, Вешняки, Новокосино и Косино-Ухтомский и в городском округе Реутов МО. Данная инициатива обеспечит удобное транспортное обслуживание перечисленных выше территорий.
В числе важных пунктов реализации проекта стоит выделить строительство съезда с бокового проезда МКАД на Ивановский мост, обустройство въезда-выезда с МКАД на улицу Сталеваров, соединение и реконструкцию улиц Косинской и Реутовской. В Реутове предполагается отремонтировать съезд с МКАД на улицу Победы, где будет организовано круговое движение транспорта.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал проделанные в прошлом году работы, отметив прокладку 100 километров дорог, возведение 25 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.