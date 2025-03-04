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Posted 4 марта, 15:36

Published 4 марта, 15:36

Modified 4 марта, 15:57

Updated 4 марта, 15:57

Заммэра Москвы: 5,5 км съездов на МКАД готовят к реконструкции на востоке столицы

Заммэра Москвы: 5,5 км съездов на МКАД готовят к реконструкции на востоке столицы

4 марта 2025, 15:36
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов проинформировал о запланированной реконструкции участка Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) на востоке города — от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой.

Как сообщает www.mos.ru, он рассказал о строительстве и ремонте съездов, полос разгона, боковых проездов и заездных карманов на тех участках, где МКАД пересекается с шоссе Энтузиастов, Носовихинским шоссе и улицей Победы.

Владимир Ефимов сообщил о том, что в проекте предусмотрены строительство и реконструкция 5,5 километра дорог: будет построен боковой проезд по внешней стороне МКАД на протяжении 1–3-го километров, отремонтированы действующие и возведены новые съезды. Пока же ведется подготовка к строительным работам. А полная готовность всех съездов и дорог намечена в проекте на август следующего года.

Строительство будет проходить в районах Ивановское, Вешняки, Новокосино и Косино-Ухтомский и в городском округе Реутов МО. Данная инициатива обеспечит удобное транспортное обслуживание перечисленных выше территорий.

В числе важных пунктов реализации проекта стоит выделить строительство съезда с бокового проезда МКАД на Ивановский мост, обустройство въезда-выезда с МКАД на улицу Сталеваров, соединение и реконструкцию улиц Косинской и Реутовской. В Реутове предполагается отремонтировать съезд с МКАД на улицу Победы, где будет организовано круговое движение транспорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал проделанные в прошлом году работы, отметив прокладку 100 километров дорог, возведение 25 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.

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