Заммэра Москвы: 5,5 км съездов на МКАД готовят к реконструкции на востоке столицы

Владимир Ефимов сообщил о том, что в проекте предусмотрены строительство и реконструкция 5,5 километра дорог: будет построен боковой проезд по внешней стороне МКАД на протяжении 1–3-го километров, отремонтированы действующие и возведены новые съезды. Пока же ведется подготовка к строительным работам. А полная готовность всех съездов и дорог намечена в проекте на август следующего года.