Александр Ищенко: Идеи атамана Платова живут на Дону и сегодня

Posted 5 марта, 11:07
Published 5 марта, 11:07
Modified 5 марта, 11:09
Updated 5 марта, 11:09
Первыми с кинолентой ознакомились воспитанники донских кадетских училищ, представители казачьих юртов, молодой гвардии, а также ветераны СВО. Поздравить ростовчан с премьерой пришли председатель донского парламента Александр Ищенко и заместитель губернатора Сергей Бодряков.
Премьера вызвала небывалый интерес. Подтверждением этого стало отсутствие свободных мест в зале и ажиотаж среди желающих попасть на просмотр. Несмотря на то, что продолжительность фильма составила 54 минуты, создателям удалось за это время не только раскрыть важные факты из жизни и биографии легендарного военачальника, атамана Войска Донского Матвея Ивановича Платова, но и показать героизм донских казаков. Причем сделано все это было в стиле исторического детектива.
По словам председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко, этот показ — отправная точка для будущей работы донского парламента в популяризации истории донского края и роли Платова не только в истории нашей малой родины, но и нашего большого Отечества.
— Широко известны слова Платова: «Честь дороже жизни!» Именно с этим принципом вихорь-атаман бил врага, строил Новочеркасск, радел о благополучии нашего Дона и Отечества. И если говорить об истории, то платовские идеи живут на Дону и сегодня, особенно это видно по нашим современным героям. Каждый раз, передавая помощь участникам СВО, мы видим, что в их подвигах живут те же традиции, которые заложил наш предок, традиции любви к Родине, уважения к своей истории и ценностям, которые нас объединяют. И это живое продолжение нашей истории еще раз напоминает нам, что Матвей Иванович Платов жив! — подчеркнул спикер донского парламента.
Александр Ищенко добавил, что не так давно, в 2023 году, на Дону отмечали 270 лет со дня рождения атамана Платова, в связи с чем провели ряд мероприятий. Появился и спектакль «Платов» в академическом театре имени Горького, прошли многочисленные концерты и фестивали, поэтому вдвойне приятно, что память о Платове продолжает жить и вне юбилейные годы.
Кинолента была создана по инициативе Благотворительного фонда имени Донского атамана М. И. Платова, героя Отечественной войны 1812 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Режиссёром и автором сценария картины стал лауреат международных и российских кинофестивалей, член Союза кинематографистов Российской Федерации и член Гильдии режиссеров Российской Федерации — Вячеслав Серкез. В роли экспертов в фильме выступили ведущие российские историки, специалисты по военной истории России, истории донского казачества и истории Российского государства того периода. Лента впервые продемонстрировала исторические документы из различных архивов, которые раскрыли подробности удивительной судьбы знаменитого атамана.
Как отметил академик Славянской всемирной академии, секретарь «Шолоховского круга» Союза писателей России Юрий Круглов, это самый актуальный фильм сегодняшнего времени.
— Платов — это фигура, реализовавшаяся в новом обществе, от простого казака до атамана Войска Донского. Это пример для современной молодежи максимальной самореализации, особенно в такое время, как теперь, — когда люди сами формируют историю. Тем более сейчас время восстановления русских традиций, — пояснил академик.
Напомним, что Благотворительный фонд имени Донского атамана М. И. Платова работает над укреплением положительного образа русского казака — защитника России, активного гражданина и хранителя традиций народов нашей страны — от прошлых веков до сегодняшнего дня. Также к основной деятельности фонда относится оказание помощи участникам специальной военной операции, содействие проектам, связанным с популяризацией российского казачества в российском обществе, и привлечение к военно-патриотическому воспитанию широкого круга молодежи.