Александр Ищенко: Идеи атамана Платова живут на Дону и сегодня

— Широко известны слова Платова: «Честь дороже жизни!» Именно с этим принципом вихорь-атаман бил врага, строил Новочеркасск, радел о благополучии нашего Дона и Отечества. И если говорить об истории, то платовские идеи живут на Дону и сегодня, особенно это видно по нашим современным героям. Каждый раз, передавая помощь участникам СВО, мы видим, что в их подвигах живут те же традиции, которые заложил наш предок, традиции любви к Родине, уважения к своей истории и ценностям, которые нас объединяют. И это живое продолжение нашей истории еще раз напоминает нам, что Матвей Иванович Платов жив! — подчеркнул спикер донского парламента.