Алкоголь, коллекторы и спорт: сколько приносит самый прибыльный бизнес на Дону

На втором месте по объему полученной чистой прибыли в 2024 году оказалась компания спортивной направленности из Таганрога — ООО «Форта». Она зарегистрирована в 2023 году. В 2024-м выручка от продаж «Форта» составила свыше 4,4 миллиарда рублей, а чистая прибыль превысила 603,5 миллиона рублей. По данным «СПАРКа», это микропредприятие, среднесписочная численность которого на декабрь 2023 года — один человек.