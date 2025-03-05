Алкоголь, коллекторы и спорт: сколько приносит самый прибыльный бизнес на Дону

Posted 5 марта, 12:33
Published 5 марта, 12:33
Modified 5 марта, 12:33
Updated 5 марта, 12:33
Уточним, что в выборку не вошли предприятия авиастроительной сферы и оптовый продавец твердого топлива в регионе, конкурировать с которыми достаточно сложно.
Мы составили топ-10 самых прибыльных предприятий региона по итогам 2024 года.
На десятом месте рейтинга расположился производитель электрических ламп и осветительного оборудования ООО «Лазурит». Компания расположена в рабочем поселке Каменоломни. К слову, в свое время корреспондент RostovGazeta посещал этот магазин и обратил внимание на широту ассортимента люстр, торшеров, всевозможных светильников и ламп. Компания завершила 2024 год с чистой прибылью более 116,4 миллиона рублей.
Девятое место рейтинга RostovGazeta занял производитель масла и жиров из Таганрога ООО «Агропрайм». Это крупное предприятие, среднесписочная численность которого в декабре 2023 года составила 188 человек. Его чистая прибыль в минувшем году превысила 152,2 миллиона рублей.
На восьмом месте оказалась ростовская компания «Мастер-Трейд». Как сообщается на официальном сайте, фирма производит и реализует алкогольную продукцию. Компания работает на рынке семь лет. По данным «СПАРК», ее выручка от продаж в 2024 году превысила 14,5 миллиарда рублей. А чистая прибыль составила более 188, 5 миллиона рублей.
Седьмое место заняло ростовское ООО «Ника». Компания торгует зерном в оптовых масштабах, необработанным табаком, а также семенами и кормами для сельхозживотных. На декабрь 2023 года в ней числился один человек. Чистая прибыль фирмы в 2024 году превысила 194 миллиона рублей.
ООО «Завод Тагмаш» в Таганроге завершил 2024 год с чистой прибылью свыше 238,1 миллиона рублей. Завод работает на рынке 5 лет. Основной вид его деятельности — оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями.
Первую пятерку рейтинга RostovGazeta открывает производитель однолетних культур ООО «Колесников» из Сальского района. Минувший год компания завершила с чистой прибылью более 257 миллиона рублей. Фирма существует 15 лет. По данным на декабрь 2023 года, здесь работает 80 человек.
Четвертое место занял производитель стальных труб, полых профилей и фитингов ростовский ООО «Прессмаш». Фирма работает на рынке четыре года. Ее чистая прибыль в минувшем году составила более 278,7 миллиона рублей.
Открывает топ-3 успешного бизнеса ростовское коллекторское агентство «Сфера». Его чистая выручка в минувшем году превысила 305,9 миллиона рублей. Для сравнения, в 2023 году доход компании составил более 176,8 миллиона, а в 2022 — 134,7. Компания существует на рынке 15 лет. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая выручка «Сферы» демонстрирует успешную динамику развития из года в год.
На втором месте по объему полученной чистой прибыли в 2024 году оказалась компания спортивной направленности из Таганрога — ООО «Форта». Она зарегистрирована в 2023 году. В 2024-м выручка от продаж «Форта» составила свыше 4,4 миллиарда рублей, а чистая прибыль превысила 603,5 миллиона рублей. По данным «СПАРКа», это микропредприятие, среднесписочная численность которого на декабрь 2023 года — один человек.
По оценкам информационной системы, показатели сводного индикатора риска и индекса должной осмотрительности (ИДО) отмечены высокими. Это, как объяснено в пояснении к ИДО, отражает вероятность, что компания создана не для уставных целей. А в качестве «транзакционной единицы», не имеющей существенных собственных активов и операций. Или может являться «брошенным» активом.
Лидером рейтинга RostovGazeta стало ООО «Раздолье», которое занимается выращиванием зерновых культур. Компания работает в Неклиновском районе уже 12 лет. В ней, как отмечает «СПАРК» на декабрь 2023 года числилось 240 работников.
Чистая прибыль производителя зерна в прошлом году превысила 847,9 миллиона рублей. Однако этот показатель оказался ниже предыдущих достижений. Для сравнения, в 2023 году выручка компании превысила 1,1 миллиарда рублей.
Ранее RostovGazeta выясняла, какие компании, демонстрирующие огромные доходы, закрылись в Ростовской области.