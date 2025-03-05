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Posted 5 марта, 12:33

Published 5 марта, 12:33

Modified 5 марта, 12:33

Updated 5 марта, 12:33

«Алкоголь, коллекторы и спорт»: ТОП-10 компаний Дона с крупной прибылью в 2024 году

Алкоголь, коллекторы и спорт: сколько приносит самый прибыльный бизнес на Дону

5 марта 2025, 12:33
Фото: flickr.com/cc by 2.0/olliethebastard. «Алкоголь, коллекторы и спорт»: ТОП-10 компаний Дона с крупной прибылью в 2024 году

Выручка коллекторского агентства в Ростове растет из года в год

Сюжет
Эксклюзив
Редакция RostovGazeta в начале марта 2025 года изучила в «СПАРК-Интерфакс» финансовые отчеты бизнеса Ростовской области. И составила топ-10 компаний региона, которые в 2024 году получили самые высокие прибыли.

Уточним, что в выборку не вошли предприятия авиастроительной сферы и оптовый продавец твердого топлива в регионе, конкурировать с которыми достаточно сложно.

Мы составили топ-10 самых прибыльных предприятий региона по итогам 2024 года.

Миллиардная выручка от продаж алкоголя

На десятом месте рейтинга расположился производитель электрических ламп и осветительного оборудования ООО «Лазурит». Компания расположена в рабочем поселке Каменоломни. К слову, в свое время корреспондент RostovGazeta посещал этот магазин и обратил внимание на широту ассортимента люстр, торшеров, всевозможных светильников и ламп. Компания завершила 2024 год с чистой прибылью более 116,4 миллиона рублей.

Продавец осветительного оборудования в Каменоломни
Продавец осветительного оборудования в Каменоломни. Фото: rostovgazeta.ru

Девятое место рейтинга RostovGazeta занял производитель масла и жиров из Таганрога ООО «Агропрайм». Это крупное предприятие, среднесписочная численность которого в декабре 2023 года составила 188 человек. Его чистая прибыль в минувшем году превысила 152,2 миллиона рублей.

На восьмом месте оказалась ростовская компания «Мастер-Трейд». Как сообщается на официальном сайте, фирма производит и реализует алкогольную продукцию. Компания работает на рынке семь лет. По данным «СПАРК», ее выручка от продаж в 2024 году превысила 14,5 миллиарда рублей. А чистая прибыль составила более 188, 5 миллиона рублей.

Седьмое место заняло ростовское ООО «Ника». Компания торгует зерном в оптовых масштабах, необработанным табаком, а также семенами и кормами для сельхозживотных. На декабрь 2023 года в ней числился один человек. Чистая прибыль фирмы в 2024 году превысила 194 миллиона рублей.

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Успешный бизнес

ООО «Завод Тагмаш» в Таганроге завершил 2024 год с чистой прибылью свыше 238,1 миллиона рублей. Завод работает на рынке 5 лет. Основной вид его деятельности — оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями.

Первую пятерку рейтинга RostovGazeta открывает производитель однолетних культур ООО «Колесников» из Сальского района. Минувший год компания завершила с чистой прибылью более 257 миллиона рублей. Фирма существует 15 лет. По данным на декабрь 2023 года, здесь работает 80 человек.

Четвертое место занял производитель стальных труб, полых профилей и фитингов ростовский ООО «Прессмаш». Фирма работает на рынке четыре года. Ее чистая прибыль в минувшем году составила более 278,7 миллиона рублей.

ООО «Прессмаш»
ООО «Прессмаш». Фото: Яндекс. Карты
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Доход коллекторов растет

Открывает топ-3 успешного бизнеса ростовское коллекторское агентство «Сфера». Его чистая выручка в минувшем году превысила 305,9 миллиона рублей. Для сравнения, в 2023 году доход компании составил более 176,8 миллиона, а в 2022 — 134,7. Компания существует на рынке 15 лет. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая выручка «Сферы» демонстрирует успешную динамику развития из года в год.

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Пачка денег
Пачка денег. Фото: 1MI

Победитель спорта

На втором месте по объему полученной чистой прибыли в 2024 году оказалась компания спортивной направленности из Таганрога — ООО «Форта». Она зарегистрирована в 2023 году. В 2024-м выручка от продаж «Форта» составила свыше 4,4 миллиарда рублей, а чистая прибыль превысила 603,5 миллиона рублей. По данным «СПАРКа», это микропредприятие, среднесписочная численность которого на декабрь 2023 года — один человек.

По оценкам информационной системы, показатели сводного индикатора риска и индекса должной осмотрительности (ИДО) отмечены высокими. Это, как объяснено в пояснении к ИДО, отражает вероятность, что компания создана не для уставных целей. А в качестве «транзакционной единицы», не имеющей существенных собственных активов и операций. Или может являться «брошенным» активом.

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Мужчина подтягивается на турнике
Мужчина подтягивается на турнике. Фото: 1MI

«Неклиновское раздолье»

Лидером рейтинга RostovGazeta стало ООО «Раздолье», которое занимается выращиванием зерновых культур. Компания работает в Неклиновском районе уже 12 лет. В ней, как отмечает «СПАРК» на декабрь 2023 года числилось 240 работников.

Чистая прибыль производителя зерна в прошлом году превысила 847,9 миллиона рублей. Однако этот показатель оказался ниже предыдущих достижений. Для сравнения, в 2023 году выручка компании превысила 1,1 миллиарда рублей.

Выращивание зерновых
Выращивание зерновых. Фото: Pxhere

Ранее RostovGazeta выясняла, какие компании, демонстрирующие огромные доходы, закрылись в Ростовской области.

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