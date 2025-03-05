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Posted 5 марта, 04:45

Published 5 марта, 04:45

Modified 5 марта, 04:45

Updated 5 марта, 04:45

Бился в конвульсиях: метастазы нашли в мозге у ростовчанина, который содрал родинку

Бился в конвульсиях: метастазы нашли в мозге у ростовчанина, который содрал родинку

5 марта 2025, 04:45
Фото: 1MI. Бился в конвульсиях: метастазы нашли в мозге у ростовчанина, который содрал родинку

Травма родинки привела к метастазам в мозге у жителя Ростова

В мозге у молодого парня нашли метастазы после того, как он содрал родинку на плече. О необычном случае в клинико-диагностическом центре рассказали в Минздраве Ростовской области 4 марта.

Все началось с того, что 27-летний парень потерял сознание на работе в офисе и начал биться в конвульсиях. Судороги были по всему телу. По словам пациента, сам он не помнит о случившемся, но знает со слов коллег.

Спустя неделю ростовчанин пришел на прием к врачу. Специалисты отметили, что у парня нет хронических заболеваний или каких-либо старых травм. Единственное, что обнаружили доктора, легкий парез (прим. — потеря мышечной силы) в левых конечностях во время осмотра.

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Пациента отправили на МРТ, где и обнаружились множественные очаги в головном мозге. Специалисты решили, что это могут быть метастазы. После гистологического анализа опасения подтвердились.

Позже выяснилось, что пациент год назад нечаянно содрал родинку на плече. Рана почти бесследно зажила, поэтому к врачу горожанин тогда обращаться не стал.

Ранее RostovGazeta сообщала, как новорожденный ребенок попал на хирургический стол из-за рукавичек с маркетплейса.

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