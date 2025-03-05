Бился в конвульсиях: метастазы нашли в мозге у ростовчанина, который содрал родинку

Posted 5 марта, 04:45
Published 5 марта, 04:45
Modified 5 марта, 04:45
Updated 5 марта, 04:45
Все началось с того, что 27-летний парень потерял сознание на работе в офисе и начал биться в конвульсиях. Судороги были по всему телу. По словам пациента, сам он не помнит о случившемся, но знает со слов коллег.
Спустя неделю ростовчанин пришел на прием к врачу. Специалисты отметили, что у парня нет хронических заболеваний или каких-либо старых травм. Единственное, что обнаружили доктора, легкий парез (прим. — потеря мышечной силы) в левых конечностях во время осмотра.
Пациента отправили на МРТ, где и обнаружились множественные очаги в головном мозге. Специалисты решили, что это могут быть метастазы. После гистологического анализа опасения подтвердились.
Позже выяснилось, что пациент год назад нечаянно содрал родинку на плече. Рана почти бесследно зажила, поэтому к врачу горожанин тогда обращаться не стал.
Ранее RostovGazeta сообщала, как новорожденный ребенок попал на хирургический стол из-за рукавичек с маркетплейса.