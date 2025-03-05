Ефимов: К 2027 году в Рублево-Архангельском в Москве будет построена школа

Заммэра столицы рассказал, что новые школа и детсад общей площадью около 28 тысяч квадратных метров рассчитаны на 1380 учащихся и воспитанников. В рамках плана работ строительство завершится в течение ближайших двух лет, после чего объекты будут переданы в городскую систему образования. В общей сложности в микрорайоне запланировано строительство восьми школ и 16 детсадов.