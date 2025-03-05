Ефимов: К 2027 году в Рублево-Архангельском в Москве будет построена школа

Posted 5 марта, 14:00
Published 5 марта, 14:00
Modified 5 марта, 14:02
Updated 5 марта, 14:02
Проект комплексного развития территории реализуется на территории более 460 гектаров. Информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заммэра столицы рассказал, что новые школа и детсад общей площадью около 28 тысяч квадратных метров рассчитаны на 1380 учащихся и воспитанников. В рамках плана работ строительство завершится в течение ближайших двух лет, после чего объекты будут переданы в городскую систему образования. В общей сложности в микрорайоне запланировано строительство восьми школ и 16 детсадов.
В Рублево-Архангельском продолжается формирование гармоничной городской среды. Планом предусмотрено возведение более четырех миллионов квадратных метров недвижимости. Из них 2,5 миллиона квадратных метров приходится на жилье и более чем 800 тысяч — на офисные объекты. В бизнес-центрах новых кварталов микрорайона появятся новые рабочие места. Юные горожане смогут посещать современные сады и школы рядом с домом. Об этом сообщает www.mos.ru.
По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в микрорайоне СберСити строятся школа на 1030 мест и детсад на 350 мест. Проектом детского сада предусмотрены 14 групповых ячеек, помещения для занятий музыкой и физкультурой и бассейн. В трехэтажном здании школы будут созданы универсальные и специализированные классы, лабораторно-исследовательские комплексы, а также робоклассы.
За процессом возведения социальных объектов следит Мосгосстройнадзор. Общая площадь будущей школы составляет почти 19,7 тысячи квадратных метров, детсада — 8,2 тысячи. В ходе строительства было проведено уже семь проверок. Инспекторы выезжали на объекты для оценки качества выполненных работ, а также проверяли используемые материалы на соответствие проектным решениям. Инструментальный контроль осуществляют специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве.
Возведение объектов социальной инфраструктуры в российской столице согласуется с целями и инициативами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что строящаяся Рублево-Архангельская линия метро будет связывать два деловых квартала — «Москва-Сити» и деловой кластер «СберСити».