Это просто мода: кинолог объяснила стоимость породистых домашних животных в Ростове

На одном из популярных сайтов объявлений ростовчане предлагают купить желтохохлого какаду за 250 тысяч рублей. Щенки алабая и американского булли могут стоить до 150 и 350 тысяч рублей соответственно. Среди кошек одними из самых дорогих пород в Ростове считаются ориентальные — до 60 тысяч рублей за котенка, щотландские вислоухие — до 50 тысяч рублей и британские гладкошерстные — до 31 тысячи рублей.