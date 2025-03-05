Это просто мода: кинолог объяснила стоимость породистых домашних животных в Ростове

Posted 5 марта, 05:30
Published 5 марта, 05:30
Modified 5 марта, 05:30
Updated 5 марта, 05:30
На одном из популярных сайтов объявлений ростовчане предлагают купить желтохохлого какаду за 250 тысяч рублей. Щенки алабая и американского булли могут стоить до 150 и 350 тысяч рублей соответственно. Среди кошек одними из самых дорогих пород в Ростове считаются ориентальные — до 60 тысяч рублей за котенка, щотландские вислоухие — до 50 тысяч рублей и британские гладкошерстные — до 31 тысячи рублей.
Почему породистые животные в Ростове стоят так дорого объясняет ростовский заводчик мейн-кунов Илья Томилин:
«Для разведения породистых животных нужно много затрат. Первое — обеспечить богатый и в тоже время чистый, без примесей других пород генетический код, чтобы снизить риски несвойственных породе заболеваний и патологий. Нужно регулярно делать прививки, обеспечивать качественное питание и осмотры у ветеринаров, а еще содержать животных, которые в период восстановления, из-за возраста или болезней больше не участвуют в разведении».
По его словам, участники выставок животных высоко ценят в породе соответствие эталонам и чистую родословную с выдающимися предками.
Ростовский кинолог Анастасия Левен добавляет, что тренды в породах тоже влияют на стоимость животного.
«Мода на животных тоже есть, и она быстро меняется. Например, в 2024–2025 году на пике — померанские шпицы. Они сейчас стоят дороже, чем несколько лет назад. В то же время, слишком редкие породы, какими сейчас, например, стали русские, могут цениться еще дороже, чем популярные», — отмечает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, почем в Ростове продают популярные породы домашних любимцев и откуда такие цены.