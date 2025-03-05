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Posted 5 марта, 09:25

Published 5 марта, 09:25

Modified 5 марта, 09:28

Updated 5 марта, 09:28

В Ростовской области из-за порыва водопровода выросла ледяная гора

Гигантская ледяная гора выросла в Ростовской области. Что произошло?

5 марта 2025, 09:25
Фото: ТГ «Ростов-на-Дону Новости». В Ростовской области из-за порыва водопровода выросла ледяная гора

В Ростовской области из-за порыва водопровода выросла ледяная гора

Сюжет
Коммунальные аварии
В Ростовской области из-за порыва водопровода выросла огромная ледяная гора, которая стала новой «достопримечательностью» у местных жителей. Кадры с места событий опубликовал телеграм-канал «Ростов главный».

Огромная ледяная глыба выросла в хуторе Рогожкино Азовского района. Там прорвало трубу, а попадающая на морозный воздух вода мгновенно превращалась в лед.

Как пишет телеграм-канал, у горы выстраивались очереди из дончан, чтобы сфотографироваться с ней.

«Жители получили природную фотозону в виде льдов Антарктики. Чтоб сфотографироваться собирается очередь!» — пишет телеграм-канал.

Судя по кадрам, которые разместил источник, размеры ледяной глыбы действительно внушительные. Однако некоторые интернет-пользователи пишут, что проход к «фотозоне» уже перекрыли.

Видео: ТГ «Ростов-на-Дону Новости». В Ростовской области из-за порыва водопровода выросла ледяная гора
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Ранее RostovGazeta писала, что дороги в Ростове превратились в каток из-за коммунальных аварий.

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