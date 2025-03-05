Гигантская ледяная гора выросла в Ростовской области. Что произошло?

Posted 5 марта, 09:25
Published 5 марта, 09:25
Modified 5 марта, 09:28
Updated 5 марта, 09:28
Огромная ледяная глыба выросла в хуторе Рогожкино Азовского района. Там прорвало трубу, а попадающая на морозный воздух вода мгновенно превращалась в лед.
Как пишет телеграм-канал, у горы выстраивались очереди из дончан, чтобы сфотографироваться с ней.
«Жители получили природную фотозону в виде льдов Антарктики. Чтоб сфотографироваться собирается очередь!» — пишет телеграм-канал.
Судя по кадрам, которые разместил источник, размеры ледяной глыбы действительно внушительные. Однако некоторые интернет-пользователи пишут, что проход к «фотозоне» уже перекрыли.