Госэкспертиза одобрила модернизацию ГРЭС в Новочеркасске

Posted 5 марта, 10:43
Published 5 марта, 10:43
Modified 5 марта, 10:45
Updated 5 марта, 10:45
Объектом государственной экспертизы стали проектная документация и результаты инженерных изысканий.
ГРЭС располагается в Новочеркасске по адресу Багаевское шоссе, 10.
Застройщиком является «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО «ОГК-2»).
По данным системы «Спарк», организация занимается производством электроэнергии теплоэлектростанциями. Управляющей компанией является «Газпром энергохолдинг».
Ранее RostovGazeta рассказала, почему в регионе на 2026 год перенесли ввод ветропарка мощностью 100 МВт.