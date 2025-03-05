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Posted 5 марта, 10:43

Published 5 марта, 10:43

Modified 5 марта, 10:45

Updated 5 марта, 10:45

ГРЭС в Новочеркасске

Госэкспертиза одобрила модернизацию ГРЭС в Новочеркасске

5 марта 2025, 10:43
Фото: Artemco/cc0/ruwiki.ru. ГРЭС в Новочеркасске
Госэкспертиза одобрила модернизацию генерирующих объектов ГРЭС в Новочеркасске. Информация об этом появилась на сайте реестра заключений экспертизы в понедельник, 3 марта.

Объектом государственной экспертизы стали проектная документация и результаты инженерных изысканий.

ГРЭС располагается в Новочеркасске по адресу Багаевское шоссе, 10.

Застройщиком является «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО «ОГК-2»).

По данным системы «Спарк», организация занимается производством электроэнергии теплоэлектростанциями. Управляющей компанией является «Газпром энергохолдинг».

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Ранее RostovGazeta рассказала, почему в регионе на 2026 год перенесли ввод ветропарка мощностью 100 МВт.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Модернизация#Энергетика#ГРЭС#Госэкспертиза
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