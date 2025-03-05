Итоги среды: юморист планирует стать главой Ростова, пока автобусы калечат пассажиров

Во вторник, 4 марта, на улице Таганрогской в Ростове-на-Дону 15-летняя девочка выпала из автобуса №91 на полном ходу. Дело в том, что в движущемся городском транспорте неожиданно распахнулась дверь. Школьница приземлилась на асфальт.