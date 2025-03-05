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Posted 5 марта, 15:42

Published 5 марта, 15:42

Modified 5 марта, 15:44

Updated 5 марта, 15:44

Итоги среды: юморист планирует стать главой Ростова, пока автобусы калечат пассажиров

Итоги среды: юморист планирует стать главой Ростова, пока автобусы калечат пассажиров

5 марта 2025, 15:42
Фото: Шедеврум. Итоги среды: юморист планирует стать главой Ростова, пока автобусы калечат пассажиров
На должность главы Ростова-на-Дону претендуют 12 кандидатов, тем временем следователи начали проверку из-за выпавшей из автобуса девочки, а жители Ростовской области пожаловались на молчание сирен при тестировании.

Место главы Ростова

В Ростове-на-Дону прошел первый этап конкурса на пост главы города. Конкурсная комиссия приняла документы всех кандидатов и допустила их до второго этапа.

Всего в конкурсе участвует 12 человек: Александр Скрябин — и.о главы горадминистрации, Виталий Золотухин — замдиректора гордепартамента имущественно-земельных отношений, Игорь Пименов — худрук команды КВН Ростовского медуниверситета, а также Ибрагим Ажигов, Залимхан Алиев, Евгений Беркович, Наталья Зиновьева, Виктор Лаврентьев, Виталий Мирошников, Исмаил Мургустов и Алексей Петров.

Основной этап конкурса состоится 10 марта. Он предусматривает выполнение кандидатами тестового задания, выступление с докладами, в которых будет отражено видение работы на посту, а также ответы на вопросы членов комиссии.

В Ростове-на-Дону прошел первый этап конкурса на пост главы города
В Ростове-на-Дону прошел первый этап конкурса на пост главы города. Фото: rostovgazeta.ru
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Падение из автобуса

Во вторник, 4 марта, на улице Таганрогской в Ростове-на-Дону 15-летняя девочка выпала из автобуса №91 на полном ходу. Дело в том, что в движущемся городском транспорте неожиданно распахнулась дверь. Школьница приземлилась на асфальт.

Прохожие вызвали для нее скорую помощь, и подростка госпитализировали. После обследования стало ясно, что у пострадавшей травма головы.

Следственный комитет Ростовской области организовал проверку по поводу данного инцидента. По ее итогам примут процессуальное решение.

Добавим, что сотрудниками полиции также устанавливают обстоятельства случившегося.

Реанимобиль
Реанимобиль. Фото: 1MI
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Опять не сработали

В среду, 5 марта, с 10.00 до 11.00 мск в Ростовской области проходила проверка работы систем экстренного оповещения населения. Однако некоторые жители региона так и не услышали сигнал тревоги.

Так, на молчание систем пожаловались жители некоторых районов Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, хутора Шаминка, поселка Молодежный и других муниципалитетов. При этом сирены работали, но тихо в Новошахтинске, и Белой Калитве.

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