Итоги среды: юморист планирует стать главой Ростова, пока автобусы калечат пассажиров

Posted 5 марта, 15:42
Published 5 марта, 15:42
Modified 5 марта, 15:44
Updated 5 марта, 15:44
В Ростове-на-Дону прошел первый этап конкурса на пост главы города. Конкурсная комиссия приняла документы всех кандидатов и допустила их до второго этапа.
Всего в конкурсе участвует 12 человек: Александр Скрябин — и.о главы горадминистрации, Виталий Золотухин — замдиректора гордепартамента имущественно-земельных отношений, Игорь Пименов — худрук команды КВН Ростовского медуниверситета, а также Ибрагим Ажигов, Залимхан Алиев, Евгений Беркович, Наталья Зиновьева, Виктор Лаврентьев, Виталий Мирошников, Исмаил Мургустов и Алексей Петров.
Основной этап конкурса состоится 10 марта. Он предусматривает выполнение кандидатами тестового задания, выступление с докладами, в которых будет отражено видение работы на посту, а также ответы на вопросы членов комиссии.
Во вторник, 4 марта, на улице Таганрогской в Ростове-на-Дону 15-летняя девочка выпала из автобуса №91 на полном ходу. Дело в том, что в движущемся городском транспорте неожиданно распахнулась дверь. Школьница приземлилась на асфальт.
Прохожие вызвали для нее скорую помощь, и подростка госпитализировали. После обследования стало ясно, что у пострадавшей травма головы.
Следственный комитет Ростовской области организовал проверку по поводу данного инцидента. По ее итогам примут процессуальное решение.
Добавим, что сотрудниками полиции также устанавливают обстоятельства случившегося.
В среду, 5 марта, с 10.00 до 11.00 мск в Ростовской области проходила проверка работы систем экстренного оповещения населения. Однако некоторые жители региона так и не услышали сигнал тревоги.
Так, на молчание систем пожаловались жители некоторых районов Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, хутора Шаминка, поселка Молодежный и других муниципалитетов. При этом сирены работали, но тихо в Новошахтинске, и Белой Калитве.