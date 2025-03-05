Мощный ветер сносит остановки в Ростове-на-Дону

Posted 5 марта, 06:52
Published 5 марта, 06:52
Modified 5 марта, 06:54
Updated 5 марта, 06:54
Фотография с места ЧП у парка Плевен опубликована в telegram-канале «Привет Ростов». На снимке видно, что остановка опрокинулась назад на ступени.
— Первые жертвы весеннего ветра, — пишут очевидцы.
— Потому, что не «умная» остановка! — шутят в комментариях.
— Остановки закреплять не пробовали? Каждый раз при ветре где-то валятся, — возмущаются горожане.
— Я живу на 10 этаже, при закрытых окнах спать не могла из-за свиста ветра, — отмечают другие.
Ранее водителей предупредили об опасной непогоде на дороге.