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Posted 5 марта, 06:52

Published 5 марта, 06:52

Modified 5 марта, 06:54

Updated 5 марта, 06:54

Мощный ветер сносит остановки в Ростове-на-Дону

Мощный ветер сносит остановки в Ростове-на-Дону

5 марта 2025, 06:52
Фото: t.me/privet_rostov_ru. Мощный ветер сносит остановки в Ростове-на-Дону
В Ростове сильный ветер начал валить автобусные остановки. Кадры упавших конструкций появились в соцсетях утром 5 марта.

Фотография с места ЧП у парка Плевен опубликована в telegram-канале «Привет Ростов». На снимке видно, что остановка опрокинулась назад на ступени.

— Первые жертвы весеннего ветра, — пишут очевидцы.
— Потому, что не «умная» остановка! — шутят в комментариях.
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— Остановки закреплять не пробовали? Каждый раз при ветре где-то валятся, — возмущаются горожане.
— Я живу на 10 этаже, при закрытых окнах спать не могла из-за свиста ветра, — отмечают другие.

Ранее водителей предупредили об опасной непогоде на дороге.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Остановки#Сильный ветер#Происшествия
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