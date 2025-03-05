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Posted 5 марта, 13:52

Published 5 марта, 13:52

Modified 5 марта, 14:47

Updated 5 марта, 14:47

Администрация Ростова

На должность главы Ростова рассмотрят кавээнщика. Кто может стать градоначальником?

5 марта 2025, 13:52
Фото: rostovgazeta.ru. Администрация Ростова

На должность главы Ростова-на-Дону претендуют 12 кандидатов

Конкурсная комиссия рассмотрела документы, предоставленные кандидатами на пост главы Ростова, и допустила всех до участия во втором этапе. Всего на вакантное место претендует 12 человек, сообщают СМИ.

Замгубернатора Ростовской области Артем Хохлов прокомментировал результаты конкурса для ИА «Дон 24». Чиновник рассказал, что все документы соответствовали требованиям. В связи с этим все 12 кандидатов перешли во второй тур конкурса.

Так, главой Ростова-на-Дону могут стать следующие кандидаты: Александр Скрябин — нынешний и.о главы горадминистрации, Виталий Золотухин — замдиректора гордепартамента имущественно-земельных отношений, Игорь Пименов — худрук команды КВН Ростовского медуниверситета, а также Ибрагим Ажигов, Залимхан Алиев, Евгений Беркович, Наталья Зиновьева, Виктор Лаврентьев, Виталий Мирошников, Исмаил Мургустов и Алексей Петров.

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Добавим, что основной этап конкурса пройдет 10 марта. Во время мероприятия кандидаты должны будут выполнить тестовое задание, представить доклады о своем видении работы на посту и ответить на вопросы членов комиссии.

Ранее RostovGazeta писала, что председатель Гордумы и Ростова Зинаида Неярохина досрочно уходит в отставку.

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