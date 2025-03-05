На должность главы Ростова рассмотрят кавээнщика. Кто может стать градоначальником?

Posted 5 марта, 13:52
Published 5 марта, 13:52
Modified 5 марта, 14:47
Updated 5 марта, 14:47
Замгубернатора Ростовской области Артем Хохлов прокомментировал результаты конкурса для ИА «Дон 24». Чиновник рассказал, что все документы соответствовали требованиям. В связи с этим все 12 кандидатов перешли во второй тур конкурса.
Так, главой Ростова-на-Дону могут стать следующие кандидаты: Александр Скрябин — нынешний и.о главы горадминистрации, Виталий Золотухин — замдиректора гордепартамента имущественно-земельных отношений, Игорь Пименов — худрук команды КВН Ростовского медуниверситета, а также Ибрагим Ажигов, Залимхан Алиев, Евгений Беркович, Наталья Зиновьева, Виктор Лаврентьев, Виталий Мирошников, Исмаил Мургустов и Алексей Петров.
Добавим, что основной этап конкурса пройдет 10 марта. Во время мероприятия кандидаты должны будут выполнить тестовое задание, представить доклады о своем видении работы на посту и ответить на вопросы членов комиссии.
Ранее RostovGazeta писала, что председатель Гордумы и Ростова Зинаида Неярохина досрочно уходит в отставку.