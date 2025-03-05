rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 14:23

Published 5 марта, 14:23

Modified 5 марта, 14:25

Updated 5 марта, 14:25

ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств»

На капитальный ремонт Ростовского колледжа искусств выделят 1,2 млдр рублей

5 марта 2025, 14:23
Фото: Яндекс. Карты. ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств»
В апреле 2025 года в Ростове-на-Дону планируют начать капитальный ремонт здания колледжа искусств. На все необходимые работы уйдет порядка 1,2 миллиарда рублей. Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно плану, капитальный ремонт пройдет в здании ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» литер А, А1, А2, А3, А5, А6 и А9, расположенного по адресу переулок Семашко, 132/141б. Начало выполнения работ запланировано на апрель 2025 года. Всего он продлится 31 месяц — до октября 2027 года.

В настоящий момент проект находится на стадии определения подрядчика. Он должен будет провести строительно-монтажные работы, обеспечить наличие временных зданий, сооружений и оборудования, наладить наружное электроосвещение и выполнить пусконаладочные работы. Отдельная статья расходов приходится на ремонт в зимнее время.

Улицу Нансена в Ростове отремонтируют в 2025 году
Узнать подробнее

Напомним, что на капитальный ремонт будет выделено 1,2 миллиарда рублей.

Ранее RostovGazeta писала, что почти 10 миллиардов рублей потратят в Ростовской области на ремонт 219 дорог.

Читайте также:
Власти Ростова запланировали масштабный ремонт Профсоюзной в 2025 годуВековое здание снесут в Ростове-на-Дону на КатаеваПочти 300 млн рублей выделили на ремонт улицы Малиновского в Ростове-на-Дону
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Закупки#Ремонт#Колледж#Здание#Последние новости Ростова на сегодня#Учебное заведение#Капитальный ремонт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика