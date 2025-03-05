На капитальный ремонт Ростовского колледжа искусств выделят 1,2 млдр рублей

Согласно плану, капитальный ремонт пройдет в здании ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» литер А, А1, А2, А3, А5, А6 и А9, расположенного по адресу переулок Семашко, 132/141б. Начало выполнения работ запланировано на апрель 2025 года. Всего он продлится 31 месяц — до октября 2027 года.