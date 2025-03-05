На капитальный ремонт Ростовского колледжа искусств выделят 1,2 млдр рублей

Posted 5 марта, 14:23
Published 5 марта, 14:23
Modified 5 марта, 14:25
Updated 5 марта, 14:25
Согласно плану, капитальный ремонт пройдет в здании ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» литер А, А1, А2, А3, А5, А6 и А9, расположенного по адресу переулок Семашко, 132/141б. Начало выполнения работ запланировано на апрель 2025 года. Всего он продлится 31 месяц — до октября 2027 года.
В настоящий момент проект находится на стадии определения подрядчика. Он должен будет провести строительно-монтажные работы, обеспечить наличие временных зданий, сооружений и оборудования, наладить наружное электроосвещение и выполнить пусконаладочные работы. Отдельная статья расходов приходится на ремонт в зимнее время.
Напомним, что на капитальный ремонт будет выделено 1,2 миллиарда рублей.
Ранее RostovGazeta писала, что почти 10 миллиардов рублей потратят в Ростовской области на ремонт 219 дорог.