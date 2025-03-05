На месте пожарные и скорые: два торговых центра в Ростове эвакуировали. Что случилось

К зданиям на улице Малиновского (Западный) и на проспекте Космонавтов (Северный) приехали несколько пожарных машин и скорой помощи. Возле входа столпились десятки людей. Сотрудники ТРЦ вывели на улицу всех посетителей, а затем и сами покинули помещения.