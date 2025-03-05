На месте пожарные и скорые: два торговых центра в Ростове эвакуировали. Что случилось

Posted 5 марта, 07:52
Published 5 марта, 07:52
Modified 5 марта, 07:54
Updated 5 марта, 07:54
К зданиям на улице Малиновского (Западный) и на проспекте Космонавтов (Северный) приехали несколько пожарных машин и скорой помощи. Возле входа столпились десятки людей. Сотрудники ТРЦ вывели на улицу всех посетителей, а затем и сами покинули помещения.
Официального комментария о случившемся пока не поступало. В соцсетях работники торговых центров рассказали, что эвакуация была плановой в рамках межведомственных учений.
— Это плановая эвакуация, — пишут в комментариях telegram-канала «Это Ростов» подписчики. — Постояли, посмотрели и пошли дальше работать.
Ранее RostovGazeta сообщала о проверке систем оповещения утром 5 марта.