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Posted 5 марта, 07:52

Published 5 марта, 07:52

Modified 5 марта, 07:54

Updated 5 марта, 07:54

Учения в ТЦ

На месте пожарные и скорые: два торговых центра в Ростове эвакуировали. Что случилось

5 марта 2025, 07:52
Фото: mchs.gov.ru. Учения в ТЦ

Торговые центры «Парк» и «Золотой Вавилон» в Ростове экстренно эвакуировали

Утро 5 марта для некоторых торгово-развлекательных центров Ростова началось с эвакуации. На улицу вывели посетителей ТРЦ «Золотой Вавилон» и «Парк». Рассказываем, что там произошло.

К зданиям на улице Малиновского (Западный) и на проспекте Космонавтов (Северный) приехали несколько пожарных машин и скорой помощи. Возле входа столпились десятки людей. Сотрудники ТРЦ вывели на улицу всех посетителей, а затем и сами покинули помещения.

Официального комментария о случившемся пока не поступало. В соцсетях работники торговых центров рассказали, что эвакуация была плановой в рамках межведомственных учений.

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— Это плановая эвакуация, — пишут в комментариях telegram-канала «Это Ростов» подписчики. — Постояли, посмотрели и пошли дальше работать.

Ранее RostovGazeta сообщала о проверке систем оповещения утром 5 марта.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Пожар#Парк#Соцсети#Учения#Ростов#Малиновского#ТРЦ
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