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Posted 5 марта, 18:49

Published 5 марта, 18:49

Modified 5 марта, 18:51

Updated 5 марта, 18:51

Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП под Ростовом

Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП под Ростовом

5 марта 2025, 18:49
Фото: ГАИ по Ростовской области. Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП под Ростовом
В аварии в Ростовской области произошла смертельная авария. ДТП случилось около 14.00 мск 5 марта, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, 24-летний парень за рулем Audi A6 ехал по дороге Ростов-Новошахтинск. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, по которой двигался ВАЗ-2109. От мощного удара одну из легковушек выбросило с проезжей части.

— В результате аварии 48-летний пассажир «девятки» погиб на месте ДТП, — уточнили в ГАИ по Ростовской области.
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Второй 34-летний пассажир ВАЗ-2109 получил травмы. Его вместе с 24-летним пассажиром Audi с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Ранее стало известно о лобовой аварии, которую устроил инспектор ДПС.

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