Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП под Ростовом

По предварительной информации, 24-летний парень за рулем Audi A6 ехал по дороге Ростов-Новошахтинск. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, по которой двигался ВАЗ-2109. От мощного удара одну из легковушек выбросило с проезжей части.