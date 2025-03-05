Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП под Ростовом

Posted 5 марта, 18:49
Published 5 марта, 18:49
Modified 5 марта, 18:51
Updated 5 марта, 18:51
По предварительной информации, 24-летний парень за рулем Audi A6 ехал по дороге Ростов-Новошахтинск. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, по которой двигался ВАЗ-2109. От мощного удара одну из легковушек выбросило с проезжей части.
— В результате аварии 48-летний пассажир «девятки» погиб на месте ДТП, — уточнили в ГАИ по Ростовской области.
Второй 34-летний пассажир ВАЗ-2109 получил травмы. Его вместе с 24-летним пассажиром Audi с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
Ранее стало известно о лобовой аварии, которую устроил инспектор ДПС.