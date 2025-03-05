Огромная пробка собирается под Ростовом из-за аварии на трассе М-4

Posted 5 марта, 07:20
Published 5 марта, 07:20
Modified 5 марта, 07:23
Updated 5 марта, 07:23
Авария произошла около 09.00 мск 5 марта в районе поселка Рассвет Аксайского района. Кто стал участниками ДТП, не уточняется.
Движение затруднено в сторону Москвы. Красным на карте отмечено Новочеркасское шоссе на участке от поворота к поселку Мускатному почти до Красного Колоса.
Протяженность затора достигает почти 5 километров. Чтобы их проехать, потребуется не менее получаса.
— Еле-еле ехали, сейчас вообще встали, — пишут в комментариях водители. — Видимо, сильная авария.
Ранее в Госавтоинспекции водителей предупредили о риске ДТП из-за непогоды.