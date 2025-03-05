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Posted 5 марта, 07:20

Published 5 марта, 07:20

Modified 5 марта, 07:23

Updated 5 марта, 07:23

Затор на дороге

Огромная пробка собирается под Ростовом из-за аварии на трассе М-4

5 марта 2025, 07:20
Фото: 15.mchs.gov.ru. Затор на дороге
Из-за ДТП под Ростовом образовалась огромная пробка. Затор продолжает увеличиваться, сообщают пользователи «Яндекс.карты».

Авария произошла около 09.00 мск 5 марта в районе поселка Рассвет Аксайского района. Кто стал участниками ДТП, не уточняется.

Движение затруднено в сторону Москвы. Красным на карте отмечено Новочеркасское шоссе на участке от поворота к поселку Мускатному почти до Красного Колоса.

Движение на Стачки в Ростове встало из-за массового ДТП с автобусом
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Протяженность затора достигает почти 5 километров
Протяженность затора достигает почти 5 километров. Фото: Яндекс. Карты

Протяженность затора достигает почти 5 километров. Чтобы их проехать, потребуется не менее получаса.

— Еле-еле ехали, сейчас вообще встали, — пишут в комментариях водители. — Видимо, сильная авария.

Ранее в Госавтоинспекции водителей предупредили о риске ДТП из-за непогоды.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Москва#Авария#Пробка#Аксайский район#Ростов#Трасса М-4
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