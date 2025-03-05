rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 15:09

Published 5 марта, 15:09

Modified 5 марта, 15:11

Updated 5 марта, 15:11

Дорога в Ростовской области

Подъездные пути к Ростову отремонтируют за 4,5 млрд рублей

5 марта 2025, 15:09
Фото: donland.ru. Дорога в Ростовской области
В Ростовской идет поиск подрядчика для реконструкции дорог за 4,4 миллиарда рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Так, реконструировать планируют региональную дорогу «Магистраль „Дон“ — поселок Щепкин — Ростов-на-Дону», а именно — участок км 4+700 — км 8+700.

Также ремонтные работы пройдут на автодороге Северный обход на участке хутор Щепкин — автодорога «Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск» с подъездом к дороге «Ростов-на-Дону — ц. у. КСП „Темерницкое“».

Реконструкция будет проводиться в 26 этапов. Все работы подрядчик будет обязан выполнить до 31 декабря 2027 года.

Всего на реконструкцию выделили 4,45 миллиарда рублей. Средства поступят из областного бюджета. Заказчиком является региональный Минтранс.

Срок подачи заявок завершается 20 марта, а подрядчика определят 24 марта 2025 года.

ФСБ обнаружила пропажу крупной суммы, выделенной на ремонт дорог в Ростовской области
Узнать подробнее

Ранее RostovGazeta писала, что ФСБ обнаружила пропажу крупной суммы, которая была выделена на ремонт дорог в Ростовской области.

Читайте также:
ФСБ обнаружила пропажу крупной суммы, выделенной на ремонт дорог в Ростовской областиБолее 30 млн рублей выделят для ремонта центральной улицы Ростова«Говорить — не значит делать»: ростовчане требуют отремонтировать «убитые» дороги
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ремонт дорог#Госзакупки#Бюджет#Транспорт#Автодорога#Реконструкция дорог
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика