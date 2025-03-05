Подъездные пути к Ростову отремонтируют за 4,5 млрд рублей

Posted 5 марта, 15:09
Published 5 марта, 15:09
Modified 5 марта, 15:11
Updated 5 марта, 15:11
Так, реконструировать планируют региональную дорогу «Магистраль „Дон“ — поселок Щепкин — Ростов-на-Дону», а именно — участок км 4+700 — км 8+700.
Также ремонтные работы пройдут на автодороге Северный обход на участке хутор Щепкин — автодорога «Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск» с подъездом к дороге «Ростов-на-Дону — ц. у. КСП „Темерницкое“».
Реконструкция будет проводиться в 26 этапов. Все работы подрядчик будет обязан выполнить до 31 декабря 2027 года.
Всего на реконструкцию выделили 4,45 миллиарда рублей. Средства поступят из областного бюджета. Заказчиком является региональный Минтранс.
Срок подачи заявок завершается 20 марта, а подрядчика определят 24 марта 2025 года.
Ранее RostovGazeta писала, что ФСБ обнаружила пропажу крупной суммы, которая была выделена на ремонт дорог в Ростовской области.